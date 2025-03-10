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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／柯文哲媽媽抵達告別式現場　被問是否希望兒待久些哽咽了

記者陶本和／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今（10日）在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式。柯文哲的母親何瑞英，今天一早在黨部成員攙扶下抵達現場，被現場媒體多次問及，是否希望兒子柯文哲能多待久一些，她稍有哽咽地說，「不是說久一點，總要有固定時間，送他爸爸，對不對」。

早上不到七點，柯文哲的母親何瑞英在黨部同仁的陪同與攙扶下抵達告別式現場，身穿一襲暗灰色套裝，面色凝重。現場媒體詢問，「今天見到兒子會說什麼？希望主席多留一點時間？聽説只有半小時？」她僅說，「我也不知道啊」。

另有媒體追問，「希望柯文哲把告別式待完？」她還是說，「我不能說什麼啊，對不對，不是我決定的」；有媒體再追問，「還是希望可以待久一點？」柯媽媽則稍有哽咽地說，「不是說久一點，總是要有固定時間送他爸爸，對不對」。

根據柯家人規劃，10日儀式從上午8點30分開始，先進行靈前誦經，接著預計9點舉行家祭。由於不少政界代表、支持者都將出席，估計將有1200人到場；民眾黨秘書長周榆修昨（9日）轉述，黃國昌交代中央黨部所有一級主管，柯爸告別式以家屬需求為主，要圓滿平和、順利完成，而民眾黨新竹黨部也規劃人力到現場，協助流程一切順利。

▲▼柯文哲媽媽何瑞英抵達公祭現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲媽媽何瑞英抵達公祭現場。（圖／記者湯興漢攝）

 

▲柯文哲媽媽何瑞英抵達公祭現場。（圖／記者湯興漢攝）

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