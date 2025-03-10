影／送父親最後一程！　柯文哲從土城看守所出發赴新竹奔喪

▲戒護前民眾黨主席柯文哲赴新竹奔喪的車，7點10分左右從土城看守所出發。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今（10日）在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，台北看守所准許柯文哲戒護奔喪，據了解，藍綠白大咖與小草都會出席告別式，估計將有1200人到場；而柯文哲也於7時10分從台北看守所出發，預估8時10分抵達新竹，預估9時40分前離開，只會參加家祭，不會參加公祭，而北所則安排8位人員戒護柯文哲。

根據柯家人規劃，10日儀式從上午8點30分開始，先進行靈前誦經，接著預計9點舉行家祭。由於不少政界代表、支持者都將出席，估計將有1200人到場；民眾黨秘書長周榆修昨（9日）轉述，黨主席黃國昌交代中央黨部所有一級主管，柯爸告別式以家屬需求為主，要圓滿平和、順利完成，而民眾黨新竹黨部也規劃人力到現場，協助流程一切順利。

柯文哲妻子陳佩琪日前幫柯文哲申請外出，台北看守所也准許柯在當天戒護奔喪；新竹警方也接獲北所來函，今早7時啟動維安及交通管制。而柯文哲也於10日早上7時10分從台北看守所出發，預估8時10分左右抵達新竹，但外傳只會停留1.5小時，預估9時40分前離開，只會參加家祭，不會參加公祭，而北所則會安排8位人員戒護柯文哲。