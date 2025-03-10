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柯文哲愛將偷吃女黨工！反控妻「直播公開徵友」出招讓自己恢單

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▲現為民眾黨副秘書長兼民調中心主任謝泊泓因婚外情風波鬧上法院敗訴，事後不滿妻子上節目談婚變提離婚訴訟。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

記者黃宥寧／台北報導

現為民眾黨副秘書長兼民調中心主任謝泊泓，2023年遭爆與林姓人妻黨工在新竹市政府官舍幽會，遭妻子提告侵害配偶權，最終被判賠45萬元。然而，這場婚姻風暴並未因此平息，謝不滿妻子在媒體公開談論婚變、直播節目上直接徵友，憤而反提離婚訴訟。士林法院審理後認定，兩人分居已逾兩年，婚姻早已破裂，判准予離婚。

這段婚姻早在2023年初就陷入危機，當時謝泊泓仍擔任新竹市行政處長，卻被爆料與模特兒出身的人妻黨工林宜萱發展婚外情，甚至在市府官舍密會，引發輿論譁然。謝妻得知後，怒而提告，向謝泊泓與林宜萱連帶求償150萬元；新竹法院審理後認定，2人須共同賠償45萬元。

婚外情案後，夫妻倆幾乎斷絕聯繫，然而謝妻未選擇低調處理，反而在社群媒體發文「再見。花心處長」，甚至於2023年4月上網紅直播節目大談丈夫外遇內幕，節目中直接表態：「我們要離婚了，我也要徵友！」

這番言論讓謝泊泓顏面無光，不滿妻子將兩人婚姻狀況公開討論，甚至成為輿論焦點，於是向法院提起離婚訴訟，主張夫妻分居已兩年，無法再維持婚姻，並指控妻子公開談論此事，讓兩人關係更加惡化。

▲林宜萱曾演出梁靜茹MV。（圖／翻攝自YouTube／滾石唱片 ROCK RECORDS）

▲謝泊泓爆與人妻黨工林宜萱在新竹市政府官舍幽會，而林女（右）曾演出梁靜茹MV。（圖／翻攝自YouTube／滾石唱片 ROCK RECORDS）

對此，謝妻反駁，強調婚姻破裂的真正原因在於丈夫外遇，她只是捍衛自己的權益，並非蓄意公開婚姻隱私，認為謝泊泓提告離婚是企圖推卸責任。

法官調查發現，謝曾於2023年2月透過LINE傳訊息，向妻子表示：「我們不能這樣一直分居下去，而且我還欠妳一個當面的正式道歉。」並詢問：「妳禮拜五有空嗎？有適合談話的咖啡廳嗎？我們可以約在那裡聊聊。」顯示他曾試圖修補婚姻。

然而，導致婚姻破裂的原因，最初是由於原告（謝）反婚姻忠誠義務（即外遇），而被告則以消弭態度回應，導致兩人長期分居，甚至公開指控原告，導致雙方關係更加惡化、無法收回，雙方始終未約見面談話，婚姻危機未能化解。

法院認為，兩人分居超過2年，這段期間完全沒有良好的互動，也都沒有想要增補感情或延續婚姻的意思承諾，顯示出無法再期待彼此能延續共同生活，建立幸福和諧的婚姻，故依《民法》第1052條「婚姻破綻原則」，判決准予離婚，但訴訟費用由謝泊泓負擔。

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