柯爸告別式今舉行！藍綠大咖花籃送抵會場　陳水扁感念柯承發多次關懷

▲柯承發告別式現場擺放藍綠大咖花籃。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今（10日）在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，台北看守所准許柯文哲戒護奔喪，民眾黨主席黃國昌也交代黨內一級主管全力協助。據了解，藍綠白都將有大咖出席告別式，而花籃也已送抵告別式會場，其中前總統陳水扁花籃上寫著「由衷感念柯爸爸在阿扁落難回家，多次南下關懷備至」。

根據柯家人規劃，10日儀式從上午8點30分開始，先進行靈前誦經，接著預計9點舉行家祭。由於不少政界代表、支持者都將出席，估計將有1200人到場；民眾黨秘書長周榆修昨（9日）轉述，黃國昌交代中央黨部所有一級主管，柯爸告別式以家屬需求為主，要圓滿平和、順利完成，而民眾黨新竹黨部也規劃人力到現場，協助流程一切順利。

而現場也擺滿藍綠白大咖的花籃，包括前總統陳水扁、前總統蔡英文、立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、立院民進黨團總召柯建銘、考試委員鄧家基、網紅「館長」陳之漢，其中陳水扁的花籃寫上「由衷感念柯爸爸在阿扁落難回家，多次南下關懷備至！敬請柯爸爸在天之靈安息！」

▼柯爸柯承發3月10日告別式流程。（圖／記者袁茵翻攝）