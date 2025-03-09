前立委曝美要求台灣義務役延至2年　退將示警3問題：延到4年也沒用

▲美方傳要求台灣義務役「延至2年」，前空軍副司令示警。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

前立委郭正亮日前爆料，美國軍方已要求台灣，明年國防預算要達到GDP的5％，且義務役役期要從1年增加到2年。對此，前空軍副司令張延廷示警，台灣少子化嚴重，能當兵的人就這麼多，且有錢人會想辦法移民或閃兵，沒錢的人留在台灣當兵，恐造成社會的階級對立。

前空軍副司令張延廷在節目《中天辣晚報》表示，若國防預算要達到GDP的5％，預算就是1.3兆元，將排擠其他領域政策的預算支出，屆時恐怕就要加稅，然而一旦加稅，就可能造成外資撤離或本土企業出走，進而導致就業機會及稅收減少，可能出現惡性循環。

至於義務役役期從1年增加到2年，張延廷示警3項問題，首先1年兵就讓很多台灣人無法接受，一旦延長到2年，可能會出現更多人閃兵，其次是台灣還有嚴重少子化，去年龍年孩子生的比較多，卻也只有13萬多人，男女各半，再扣掉志願役、軍警等，就幾乎沒人了，籌碼就這麼多，就算延長到4年，也於事無補。

張延廷最後說，除了人數上有極限外，孩子在成長的過程中，若家庭比較富裕的，可能會拿綠卡移民去美國，可能小學、中學就走了，那麼台灣的兵源在哪，而且還會造成貧富差距的現象，有錢人會想辦法移民或閃兵，沒錢的人留在台灣當兵，恐導致社會的階級對立，這個問題千萬不能小看。

針對郭正亮的爆料，國防部9日表示，現行徵集義務役役期為1年，媒體報導所謂「美方要求我國義務役延長至2年」顯非事實，義務役役期調整，需通盤考量國防安全、國際情勢、防衛作戰需求及社會發展等因素。國防部自113年調整義務役役期為一年，刻正累積訓練成果，目前並無調整規劃。