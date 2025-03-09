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「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

多名高中生反映，在未經本人同意下，竟被偷拍甚至盜用照片。（圖／示意圖，CFP）

▲多名高中生反映，在未經本人同意下，竟被偷拍甚至盜用照片。（圖／示意圖，CFP）

記者張靖榕／綜合報導

近日一個名為「制服地圖」的網站因蒐集各地學校學生穿著制服的照片，引發社會高度關注。部分女高中生發現自己被偷拍，甚至被惡意盜用照片，許多人因此驚恐不已，甚至當場落淚。民進黨新北市議員黃淑君8日表示，目前已有來自不同縣市的逾20名學生向她陳情，她估計全台受害者恐逾千人，並已要求教育局與新北市刑大介入處理。

綜合報導，黃淑君表示，部分受害學生發現自己的照片被刊登後，主動聯繫學校或老師求助，甚至寄信給該網站業者要求刪除照片；然而，仍有許多學生尚未察覺自己是否已遭波及，因為「制服地圖」蒐集的學校範圍遍及全台，新北市就有多達66所學校。她強調，公家單位應積極介入調查，協助學生維權。

根據調查，「制服地圖」業者聲稱照片皆由投稿者提供，且未經審核即刊登，但此舉恐涉及未經授權使用個人肖像，甚至有部分國小、國中女生的照片亦遭刊載，引發更大爭議。雖然業者已緊急關閉網站，但Google快取頁面仍可看到部分照片，讓受害學生與家長憂心忡忡。黃淑君承諾，將持續協助受害學生蒐集證據並提交警方偵辦。

教育局表示在接獲通報後，已立即要求各校調查，若發現學生照片遭未經同意上傳，應立刻向網站管理員及「iWIN網路內容防護機構」申訴。此外也已要求學校提供心理輔導與法律諮詢服務，並加強網路安全教育，強調學生應了解自身肖像權、隱私權及數位性別議題，避免未來類似事件發生。

新北市刑大則表示，警方已掌握涉嫌刊登照片的犯嫌身分，目前正深入調查該行為是否涉及違反《個資法》或其他不法行為，並強調「有據必查」。

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