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關山慈濟與健保署合辦路跑活動　歡喜迎接25週年院慶

▲關山慈濟與健保署合辦關山路跑活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山慈濟與健保署合辦關山路跑活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東關山慈濟醫院前廣場9日早上非常熱鬧，原來是醫院歡慶設立25週年及中央健保署開辦30週年聯合舉辦路跑活動。超過500位來自台灣各地運動愛好者齊聚在環鎮自行車道進行14公里、5公里的賽事，現場除了健保署和慈濟醫院設攤宣導外，另外提供的義剪服務也吸引許多人期待改變新造型。

健保署為迎接開辦30週年及落實健康臺灣政策，與關山慈濟醫院共同辦理路跑賽，希望藉由運動強健身體遠離疾病。健保署長石崇良、花蓮慈濟醫院院長林欣榮、關山慈濟醫院院長潘永謙、臺東縣議員陳宏宗、關山鎮長彭成豐等人在起跑點為路跑活動鳴槍起跑。

陳宏宗表示，感謝慈濟當初有感於花東縱谷欠缺醫療資源，陸續在玉里和關山成立「慈濟醫院」提供包括急診和專科醫療。當初關山慈濟醫院在成立之際包括陳宏宗與地方熱心人士也踴躍響應捐款來協助，鎮長彭成豐則致詞感謝來自各地好朋友造訪關山，除了盡情在好山好水的秀麗小鎮體驗運動的樂趣外，也歡迎有機會常來就當作自己的家感受鎮民的熱情。

健保署署長石崇良表示，全民健保自84年開辦迄今，已邁入第30年，感謝醫界夥伴的付出，守護國人健康不遺餘力。健保署近年持續投資健康及不斷提升醫療品質，同時因應社會所需，積極推動數位轉型，透過遠距醫療、視訊診療等科技助攻，強化偏鄉醫療品質，全面提升醫療照護與健康管理能力。

今年健保署30週年結合路跑比賽，歷任首長葉金川、戴桂英、黃三桂，以及花東地區各醫院院長及代表、醫師公會理事長等都到場共襄盛舉。潘永謙鼓勵民眾培養運動習慣，賽事沿途選手們除了邊欣賞美麗風光，還有以在地美食點心為選手們補充體力的補給站，豐富的禮品還以「待用病床」來運送，整個摸彩活動更是掀起一波波的熱潮。

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