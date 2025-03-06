紅肉被視為大腸癌元凶　實為補鐵聖品！營養師：適量即可

▲營養師指出紅肉的烹調方式、食用量才是影響健康的關鍵。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

肉類是主要且重要的蛋白質來源之一，又分為紅肉及白肉，而「少吃紅肉可預防大腸癌」的說法時有所聞，紅肉也被認定為導致不健康的食材之一；營養師指出，其實吃紅肉對於健康並非罪不可赦，烹調方式、食用的量才是影響關鍵。

衛福部南投醫院營養師黃淑敏說明，禽類(兩隻腳)及魚類屬白肉，畜類(四隻腳)則屬紅肉；紅肉的膽固醇及飽和脂肪比白肉含量高，容易增加心血管疾病風險和罹癌機率。

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但黃淑敏解釋，紅肉除富含蛋白質，也是脂肪食物來源之一，另含有豐富的鐵、銅等礦物質及維生素B群，尤其是B12，都是構成造血功能的重要元素；其中，鐵質分為人體較易吸收的血基質鐵(heme iron) ，和非血基質鐵(non heme iron)，血基質鐵多源於動物性食物（尤其是紅色的肉類）中的血紅蛋白和肌紅蛋白，因此紅肉實為極佳的「補鐵聖品」，缺鐵性貧血患者或人體缺乏鐵質的急性期，都建議適當補充紅肉，以加快鐵質的吸收，有助恢復健康。

黃淑敏強調，紅肉不是不能吃，建議民眾選擇新鮮且非加工及重組的肉品，適量地攝取：每人每日建議攝取約3至8份豆魚蛋肉類食物，其中動物性食物建議佔1/3，一份肉類約為一兩重、儘量食用瘦肉部位，並少用油炸方式烹煮、不要加入過多的調味；而不論享用紅肉或白肉，都建議多搭配蔬菜，增加纖維的攝取，均衡飲食才是保持健康的要素。