　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東縣牡丹鄉種野牡丹「編織一生態綠網」活動登場

▲牡丹鄉高士神社「織一片生態綠網 植出屏東美好」植樹活動 。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

▲牡丹鄉高士神社「織一片生態綠網 植出屏東美好」植樹活動 。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為響應植樹月推動生態保育，林業及自然保育署屏東分署、屏東縣政府、行政院南部聯合服務中心，今(8)日在屏東縣牡丹鄉高士神社周邊舉辦「織一片生態綠網 植出屏東美好」植樹活動，另設有林業保育、社區發展及「攜手向廉幸福家園」等多元宣導攤位，提供環境教育、廉潔意識、反貪與反詐騙等資訊，吸引近200位民眾參與。

這項活動在林業及自然保育署屏東分署楊瑞芬分署長、屏東縣政府黃國榮副縣長、行政院南部聯合服務中心陳文亮副執行長的帶領下，大家共同種下楓香、杜英、樟樹等733株原生樹木，以行動實踐生態保育、在地文化傳承及低碳永續發展。

▲牡丹鄉高士神社「織一片生態綠網 植出屏東美好」植樹活動 。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

楊瑞芬分署長表示，今年的植樹月主題「織一片生態綠網」，是希望透過植樹行動，不論是獨立一棵樹、行道樹或綠籬，都可讓綠網交織得更綿密，讓生活其間的人與動植物更美好。今天的植樹活動特別選種因氣候變遷與土地開發而逐漸減少的野牡丹，以實踐「牡丹鄉種野牡丹」的保育理念，另外，也種下杜英、楓香等樹種，未來可讓社區作為林下經濟發展椴木香菇的材料，讓這片森林不僅為環境保護的屏障，更是帶動社區經濟發展的關鍵力量，因而促進社區生態旅遊與循環經濟的蓬勃發展。

林業及自然保育署屏東分署表示，高士地區擁有超過70種珍稀植物，為植物散播與遷移的重要據點。活動中特別展示新出版的《恆春半島的植物秘境——高士佛》專書，深入展現高士佛地區的植物多樣性與部落文化。

為鼓勵大家一同編織綠網，活動現場提供杜英、楓香、樟樹、九芎、烏桕、櫸木、月橘、黃荊、枯里珍等共600株苗木，贈送給參加活動的民眾，希望大家攜手種下希望的樹苗，共同打造永續家園，織出一片生態綠網。

▲牡丹鄉高士神社「織一片生態綠網 植出屏東美好」植樹活動 。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30cm料理刀砍死技術長！雲云董座喉嚨貫穿　最新病況曝
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

藍內參罷免民調危險了？　王鴻薇認提高警覺：加強跟選民交流

雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

港股回溫　港交所CEO：「金融中心遺址論」不攻自破

比去年少1.6萬人　國中會考17.5萬人報名創新低

彰化雞蛋大特賣！4盒100還送蛋糕、蛋塔　民眾凌晨5點半搶排隊

「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬傻眼　律師詳解

二度挑戰好球成功　道奇捕手逃不過「再見三振」

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

湖人作客綠衫軍票價創歷史新高　唐西奇被交易竟與布朗有關？

板橋府中商圈擁「新北西門町」之稱　在地人美食口袋名單通通集合

讓姊妹示範眼睛笑結果大不同　爸爸笑問妹：眼睛在哪？

地方熱門新聞

桃園社宅租金最低2400　逾萬人正在排隊

育德工家校慶展現多元技職教育成果

台南楠西彩繪貨櫃屋打造多功能交誼小舖齊力支持居民生活重建

金防部3月起武裝哨上線　陸軍：確保營區安全

嘉義市「潮風鈴。野餐音樂市集」人潮爆滿

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造舊城新風貌

2025瑞里花季禁停路段最新資訊公佈！

獅子會小檜溪派出所旁綠地　千人植樹

元智36歲生日　管院博士學會陳建松任理事長

桃園植樹節栽種在地原生植物　企業響應

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義市牛稠溪環快東段工程動土

嘉縣警局阿里山花季　交通管制措施全公開

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同慶

更多熱門

相關新聞

大貨車載遊艇勾電纜線 電桿傾斜畫面曝光

大貨車載遊艇勾電纜線 電桿傾斜畫面曝光

林姓男子7日深夜駕駛大貨車，載運遊艇從屏東縣萬丹鄉往高雄市小港區，途經萬丹鄉萬丹路二段時因高度太高，勾到電纜線，導致電線桿傾斜，屏東警分局獲報處理，聯絡台電等單位協助，依規定處理。

屏警空中識詐第2彈 認識假中獎通知詐財

屏警空中識詐第2彈 認識假中獎通知詐財

駕車衝撞核三廠大門 屏檢剪報偵辦

駕車衝撞核三廠大門 屏檢剪報偵辦

1歲娃喝奶嘔吐抽搐　屏東消防急送醫

1歲娃喝奶嘔吐抽搐　屏東消防急送醫

驚悚畫面曝！屏東女騎士「遭砂石車活吞」

驚悚畫面曝！屏東女騎士「遭砂石車活吞」

關鍵字：

植樹月屏東生態保育環保社區發展

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面