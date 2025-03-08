屏東縣牡丹鄉種野牡丹「編織一生態綠網」活動登場

▲牡丹鄉高士神社「織一片生態綠網 植出屏東美好」植樹活動 。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為響應植樹月推動生態保育，林業及自然保育署屏東分署、屏東縣政府、行政院南部聯合服務中心，今(8)日在屏東縣牡丹鄉高士神社周邊舉辦「織一片生態綠網 植出屏東美好」植樹活動，另設有林業保育、社區發展及「攜手向廉幸福家園」等多元宣導攤位，提供環境教育、廉潔意識、反貪與反詐騙等資訊，吸引近200位民眾參與。

這項活動在林業及自然保育署屏東分署楊瑞芬分署長、屏東縣政府黃國榮副縣長、行政院南部聯合服務中心陳文亮副執行長的帶領下，大家共同種下楓香、杜英、樟樹等733株原生樹木，以行動實踐生態保育、在地文化傳承及低碳永續發展。

楊瑞芬分署長表示，今年的植樹月主題「織一片生態綠網」，是希望透過植樹行動，不論是獨立一棵樹、行道樹或綠籬，都可讓綠網交織得更綿密，讓生活其間的人與動植物更美好。今天的植樹活動特別選種因氣候變遷與土地開發而逐漸減少的野牡丹，以實踐「牡丹鄉種野牡丹」的保育理念，另外，也種下杜英、楓香等樹種，未來可讓社區作為林下經濟發展椴木香菇的材料，讓這片森林不僅為環境保護的屏障，更是帶動社區經濟發展的關鍵力量，因而促進社區生態旅遊與循環經濟的蓬勃發展。

林業及自然保育署屏東分署表示，高士地區擁有超過70種珍稀植物，為植物散播與遷移的重要據點。活動中特別展示新出版的《恆春半島的植物秘境——高士佛》專書，深入展現高士佛地區的植物多樣性與部落文化。

為鼓勵大家一同編織綠網，活動現場提供杜英、楓香、樟樹、九芎、烏桕、櫸木、月橘、黃荊、枯里珍等共600株苗木，贈送給參加活動的民眾，希望大家攜手種下希望的樹苗，共同打造永續家園，織出一片生態綠網。