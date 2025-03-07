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照顧癱夫22年！安養院助伸援手　雲林婦終赴澳洲遊學圓夢

▲廖太太與廖先生共同完成旅遊夢想。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲廖太太與廖先生共同完成旅遊夢想。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

創世基金會因應超高齡社會照顧需求提升，發起「永續總動員」，藉由「國際婦女節」提倡性別平權。台中廖太太讓癱瘓丈夫在台中創世安養院入住後，壓力頓時減輕，回歸正軌生活，夫妻曾約定退休後一起到澳洲旅遊，太太去年退休，決定至澳洲遊學3個月，終於完成年輕時與先生的約定及夢想。

根據創世基金會服務統計，植物人照顧者以女性為主，佔比高達65%，往往因24小時長時照顧，造成生活品質受限、無法工作或改以兼職方式維持經濟收入，長久下來導致家庭與經濟走向潰堤，女性照顧者成為長照犧牲者。如過去美國婦女工會喊出「麵包和玫瑰」的口號，創世基金會接手照顧植物人，幫助照顧者生活回歸正軌，不僅守護植物人的健康，也讓女性照顧者得以重回職場、提升生活品質。

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今年60歲的廖先生從事水電工作，2003年因工作時打噴嚏自鋁梯跌落地面，急救後診斷為缺氧性腦病變，呈植物人狀態至今。當時廖先生與太太才剛新婚並育有一幼女，太太傷心之餘，還需工作扛起一家生計，每月近5萬元的看護、醫療費用，壓得她身心俱疲，期間婆婆更因多次心臟病發送醫急救，蠟燭多頭燒。

廖太太在得知創世在台中有安養院後，便自行申請入院並順利於2014年入住，壓力頓時減輕，回歸正軌生活。廖太太說，夫妻兩曾約定退休後一起到澳洲旅遊，去年退休後，決定至澳洲遊學3個月，完成年輕時與先生的約定及夢想。

創世基金會說明，成立近40年，全台共有17所安養院，歷年安養2891位植物人，免費到宅服務1萬5千44位植物人及重度臥床老人，減輕近1萬8千多個家庭的負擔；目前正籌建花蓮新院及嘉義擴院，期望台灣各縣市皆有植物人安養院，落實在地照護百年大業，讓每一份愛都能落地生根，為生命帶來力量與希望。

 


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