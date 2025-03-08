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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭智輝稱事前不知台積電赴美投資　綠委：總統、行政院長完全掌握

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者廖婕妤攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者廖婕妤攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於台積電赴美投資，經濟部長郭智輝昨在節目中說，台美先進製程生產不可能同步，美國現在蓋廠到進入生產須三年半，等於慢了台灣42個月。他也透露，台積電要去談時，大家都不知道。對於郭智輝說法，綠委賴瑞隆今（8日）表示，賴清德跟魏哲家已經說得非常清楚，包含台積電整體布局等等，也密集跟台積電、業者開會，總統府跟行政院長完全掌握相關進程。

郭智輝昨在節目受訪時指出，台積電要投資美國仍需要通過投審會這一關，但他認為台積電應該是很有把握可獲得通過，但這也要等到投資確定，目前投審會尚未收到申請。郭智輝也透露，台美先進製程生產不可能同步，以2奈米為例，台灣廠已在試產階段，美國從現在蓋廠到進入生產須三年半，等於慢了台灣42個月。

對於郭智輝一席經濟部不知情說法引發議論，賴瑞隆表示，賴清德跟魏哲家已經說得非常清楚，包含台積電整體布局、走向美國、讓台灣強大路線，總統跟行政院長這段時間也密集跟台積電、半導體業者座談，掌握每個細節，總統府跟行政院都掌握半導體產業發展、台積電赴美投資狀況，非常清楚。

綠委許智傑也指出，賴清德總統表達得很清楚，部長受訪時說法不夠完整，事後也有澄清，無須放大解讀。台積電到世界各地設廠，根留台灣 佈局全球，也希望唱和中共的「美積電」言論適可而止，不要繼續唱衰台灣。

賴瑞隆強調，美積電說法是刻意分化台灣，讓民眾失去對台積電信心，這都沒有必要，希望讓台積電穩健經營、根基台灣走向世界，刻意的疑美論可以停止，對台灣跟台積電沒有任何好處，只是達到有心人士認知作戰目的。

至於郭智輝拿蒙古症（唐氏症）比喻台積電和英特爾的合資計畫，經濟部事後致歉並表示，部長並無歧視之意，但是的確用了不適當的比喻來形容企業經營的模式，對於造成病患及企業困擾，郭部長感到十分抱歉。許智傑也批評，比喻疾病的確不恰當，請部長檢討更正一下說法。

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