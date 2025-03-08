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曾買過雲云產品！科技作家嘆：又一間AI應用強大的公司隕落

▲▼雲云科技董事長曾志新。（圖／翻攝臉書）

▲雲云科技董事長曾志新。（圖／翻攝臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北市信義區環球世貿大樓7日下午傳出命案，雲云科技公司董事長曾志新砍死梁姓技術長，隨後企圖自殘，掀起社會討論。就有科技作家表示，雲云科技是國內知名的寶寶攝影機廠商，「我也有買一台，真心覺得整合還滿不錯的」，感嘆「台灣又一間 AI 應用強大的公司隕落……」

看到雲云科技的事情後，科技作家「大魔術熊貓工程師」在粉專驚訝直呼太扯，「這間公司是就新手父母愛用的 Cubo 攝影機。我也有買一台，真心覺得整合還滿不錯的。」忍不住直嘆「台灣又一間 AI 應用強大的公司隕落……」

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據了解，雲云科技2017年由董座曾志新創立，資本額4.2億元，是國內的寶寶攝影機廠商，去年還曾拿下經濟部最高獎項「第八屆國家產業創新獎」。而曾志新擁有10多年的軟體開發經驗，2018年推出Cubo Ai以後，成為全球第一且唯一結合AI的寶寶攝影機，能夠主動偵測口鼻遭異物覆蓋、翻身等潛在風險，第一時間向父母發出警訊。

雲云科技的Cubo Ai產品推出以後，深受許多家長喜愛，臉書上充滿各種分享文，許多育有孩子的網紅名人相繼分享，稱讚該款產品令人安心。就連職棒選手陳傑憲也曾發文分享「不可或缺的育兒好夥伴」。

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