何小鵬：全球AI時代到來　汽車產業開始與機器人融合

▲小鵬汽車創辦人何小鵬參加兩會。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東小鵬汽車創辦人何小鵬近日以全國人大代表的身分來到北京與會，他在接受媒體採訪時提到，全球AI時代正到來，有兩個變化值得關注，第一個，AI會推動自動駕駛甚至無人駕駛加速到來；第二個，汽車產業正在和機器人開始進行融合。

何小鵬表示，這30年中國科技創新快速發展，他也非常有幸參與並見證了包括互聯網、移動互聯網和新能源汽車的變革和創業，而第四次變革還包括AI的發展。

▼小鵬汽車。（圖／記者蔡紹堅攝）



何小鵬指出，小鵬汽車在新能源汽車領域的10年創業經歷告訴他們，有兩個變化值得關注，第一個，AI會推動自動駕駛甚至無人駕駛加速到來。第二個，汽車產業正在和機器人開始進行融合。

何小鵬說，2024年小鵬率先量產並交付了端到端的自動駕駛，並且打通了AI駕駛從停車位到停車位的全部流程。2025年，他們正在探索加速落地L3級別的自動駕駛，並且在2026年將探索在停車場的L4級別的無人駕駛，包括無人泊車和無人取車，這會加速中國無人駕駛行業大步向前。

何小鵬提到，他作為全國人大代表，提出了關於自動駕駛標準的相關建議，期待能夠推動中國站在世界自動駕駛標準規範的前列。

何小鵬說，關於具身智能（Embodied Intelligence）機器人，這次政府工作報告首次在未來產業中提到了具身智能，小鵬過去做了五年關於人形機器人的研發，將人形機器人分為L1到L5五個級別，很像自動駕駛的五個級別。

何小鵬指出，今天的人形機器人最主要是在L2初期，要想把人形機器人真正商業化，它一定要能夠實現L3能力，也就是手、腳、嘴、眼、大腦能夠全項融合，「基於小鵬在L3級別自動駕駛和世界模型的基礎上，我們期待在2026年能夠量產面向工業的L3級別人形機器人。」

何小鵬強調，隨著政策的推動跟整個汽車產業鏈的加持，中國的低空經濟正在飛速前行，在2026年小鵬計劃將分體式飛行汽車，叫做「陸地航母」首次量產，做到量產跟交付，「我們將汽車的操控跟AI的智能結合起來，重新開發基於飛行器的操控體系，能夠更安全便捷地操控。」