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分手後iPhone幫回憶前任！　3招教你「讓這個人消失」

現代人的生活已離不開手機，許多人也會常常拍照來記錄生活。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲現代人的生活已離不開手機，許多人也會常常拍照來記錄生活。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

現代人常常以手機紀錄生活，若是iPhone使用者，在打開相簿時，系統經常會自動推薦回憶及精選照片，但令人苦惱的是，此時如果已經與朋友鬧翻，或和另一半分手了怎麼辦？實際上，可以透過設定來讓iPhone「減少出現這個人」或直接「隱藏這個人」。

根據外媒《太陽報》（The Sun）報導，當使用者打開iPhone相簿功能時，能看見「回憶」的區塊裡出現特定日期、假期或是特殊地點做的事情，若是不想看見這些「回憶」，可以透過以下方法來解決：

1、讓某個人減少出現或完全不出現

開啟iPhone的「照片」APP，打開「想減少出現之人」的照片，點選右上角「…」，再選擇「減少出現這個人」或「永遠不出現這個人」，即可完成。

（圖／編輯截圖）

▲圖／編輯截圖

若選擇「減少出現這個人」，該人物的個別照片和影片將不會出現在「精選照片」中或包含於「回憶」，但包含此人的群組照片仍可能顯示。

如果按下「永遠不出現這個人」，則代表這個人的所有照片都不會出現在「精選照片」中或包含於「回憶」，其中包括群組照片。

（圖／編輯截圖）

▲圖／編輯截圖

2、關閉節日回憶

前往iPhone的「設定」，點開「APP」，找到「照片」，便可選擇關閉「顯示節日」。

3、關閉回憶和精選照片

打開iPhone的「設定」，選擇「APP」，找到「照片」，可選擇關閉「顯示精選內容」。

值得注意的是，這幾項功能並不會將手機裡的照片直接刪除，僅僅是從「Apple為你創建的合輯」裡移除掉而已。

（圖／編輯截圖）

▲圖／編輯截圖

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