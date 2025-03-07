記者邱中岳／台北報導

北市信義區一棟大樓內的雲云科技公司，7日下午傳出公司負責人與技術長發生爭執，負責人當場拿出預藏的水果刀朝技術長後頸猛刺2刀，雲云科技公司技術長當場倒地沒有呼吸心跳，負責人則持刀輕生，被其他員工阻止，並通知警消將2人送往醫院救治，技術長送醫搶命後仍不治。

警方調查，雲云科技公司為52歲負責人曾志新，找來51歲的梁姓男子當技術長，但是因為梁姓技術長在6日發文要離職，且在公司群組表達諸多不滿，所以曾志新與梁相約在7日下午談判離職事宜，現場還有人資部門員工在場。

但是相談20分鐘後，曾卻走到梁的後面，拿出預藏的水果刀朝梁後頸猛刺2刀，導致梁當場倒地沒有呼吸心跳，曾則是企圖持刀自殘，朝脖子猛砍1刀，當場被人資部門同事奪刀制止。

據了解，梁姓技術長在2019年從別的公司，被曾姓董事長詢問是否要跳槽，在2022年後接任技術長職務，但是雙方因為曾下達指令、管理措施等問題經常發生爭執，梁無法接受曾姓董事長的指令，不斷反駁意見，近年來大小爭執不斷。

案發後，會議室外面的員工進來將刀奪下後，通知救護人員到場協助，梁姓技術長送往醫院搶救後仍宣告不治，曾姓董事長也在醫院加護病房觀察。警方將等曾治療到一個段落後，才能釐清事發原因。

▲曾志新董事長5年前挖角梁男，並在2022年擔任技術長，但近年爭執不斷。（圖／記者邱中岳翻攝）