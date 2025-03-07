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別再掉入決策陷阱！專家：學會「反向思考」避免決策錯誤

記者黃稜涵／綜合報導

在這個瞬息萬變、資訊爆炸的時代，我們每天都面臨數十個大大小小的決策，無論是個人生活還是職場選擇，每個決定都可能影響未來，在《超級思維》一書中提到，面對無數選項與未知風險，如何減少錯誤、提高決策質量，成為現代人必須掌握的重要技能，專家指出，想做出更好的決策，關鍵不在於總是「猜對」，而是學會如何「錯得更少」。

▲▼上班族,社畜,加班。（圖／CFP）

▲你在職場上總是掉入決策陷阱嗎？（示意圖／CFP）

書中指出，「反向思考」與「反脆弱」是兩大實用的思維工具，幫助人們在複雜環境中保持清晰判斷，降低風險、提高決策的成功率。

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「反向思考」：從避免錯誤開始做對決策

19 世紀德國數學家卡爾・雅可比（Carl Jacobi）曾說：「反向，永遠反向思考。」這意味著，與其只追求成功的途徑，不如先排除錯誤的選擇。舉例來說，大多數人在投資時追求最大利潤，但反向思考則是集中於如何避免損失。在日常生活中，這種思維模式也能發揮作用，以健康飲食為例，直接的方法是制定一套健康餐計畫，而反向思考則是先排除不健康的選項，例如避免過度加工食品或高糖飲料，這種策略看似簡單，卻能有效減少錯誤，使決策更穩健。

「反脆弱」：讓決策能力越挫越強

除了降低錯誤，另一種強化決策的方法是提升「反脆弱性」這一概念由金融分析師納西姆・尼可拉斯・塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）提出，他認為「反脆弱」不僅是能承受衝擊，更能從不確定性、壓力與風險中獲益，甚至變得更強大。例如，某些投資組合在市場動盪時反而表現更佳，這正是「反脆弱」的體現。同樣地，面對決策時，我們應學會從挫折與失敗中成長，將每次經驗轉化為未來成功的養分。

無論是「反向思考」還是「反脆弱」，最終目標都是減少錯誤，提高決策的準確度，透過這些心智模式，能更有效地應對變化，降低風險，做出更智慧的選擇。在這個充滿不確定性的時代，與其追求百分百正確的決策，不如學會如何「少犯錯」。當我們能夠避開非受迫性失誤，並在挑戰中不斷成長，便能逐步打造屬於自己的「超級思維」，在生活與職場中穩操勝券。

▼《超級思維》。（圖／采實文化提供）

▲《超級思維》。（圖／采實文化提供）

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