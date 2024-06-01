抽菸拿生命當賭注！門諾戒菸門診成功率逾半　醫：戒菸永不嫌晚

▲響應世界無菸日，花蓮門諾醫院舉行「門諾醫院無菸醫院」活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

響應5月31日的世界無菸日，花蓮門諾醫院在恩慈樓大廳舉行「門諾醫院無菸醫院」活動。以闖關遊戲的方式吸引民眾參與，包括門諾醫院副院長林雅蘋、家醫科主任黃繩龍、社區健康部團隊及現場民眾共襄盛舉。並於希望樹上寫下對無菸環境的支持和決心，共同呼籲創造無菸生活，同時保護孩童避免受菸商干擾。

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▲▼門諾醫院團隊帶領現場民眾於希望樹上寫下對無菸環境的支持和決心。



活動現場設置了五個豐富有趣的健康闖關關卡，讓參與者在遊戲中了解吸菸對身體的危害以及戒菸的重要性。門諾醫院自2005年起，開始推動戒菸門診，並持續進行菸害防制宣導，今年更走進校園巡迴宣導，期盼將正確的衛教知識向下扎根，進而推廣無菸家庭及無菸公共場所的觀念。





「抽菸就是在拿自己的健康做賭注。」個案管理師蔡穎林指出，抽菸不僅會致癌，還會對身體各個部位造成傷害，包括女生關心的美貌也會受到影響。她常聽到有人說：「我已經抽了這麼多年菸，要戒很難。」蔡穎林強調，無論年齡多大，戒菸永遠不嫌晚，而且一次性戒菸比逐步戒斷來得更有效。此外，菸品中的有害物質和致癌化學物質是可以被代謝掉的，越早戒菸，有害物質被代謝得越多，呼籲吸菸者為了家人與自己的健康，及早戒菸。

▲門諾醫院不遺餘力地推動戒菸工作，戒菸門診的成功率高達五成。



蔡穎林分享，一名18歲吸菸已有3年以上的高中生，為了女友，決心戒菸，主動到醫院求診，最終在自己的毅力及女友的鼓勵下成功戒菸。過去通常是學校主動通報有吸菸問題的學生，近年來經相關單位的積極宣導，有越來越多的學生主動前來戒菸門診，也反映了青少年對健康意識的提升。



門諾醫院家醫科主任黃繩隆表示，門諾醫院不遺餘力地推動戒菸工作，提供有效的戒菸方案和支持，戒菸門診的成功率高達五成，透過團隊的關懷以及專業知識的傳遞，為更多人帶來了戒菸的希望和成功。門諾醫院呼籲，不管是傳統菸品還是加熱式菸品，對人體都是有危害的，呼籲吸菸者為了家人與自己的健康及早戒菸，減少傷害。