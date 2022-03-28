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急救成功率提升五倍！花蓮培訓各級救護員　3年挽救42個家庭

▲▼花蓮慈濟醫院為花蓮縣培訓了3梯次共計60名高級救護技術員，並且全員通過國家考試。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院為花蓮縣培訓了3梯次共計60名高級救護技術員，並且全員通過國家考試。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2021年3月，楊先生因為突然胸痛後昏迷，由消防局救護隊員進行急救，並且實施12導程心電圖檢查，結果同步傳送給花蓮慈濟醫院救心小組，由王志鴻副院長診斷為急性心肌梗塞，到院前停止呼吸心跳（OHCA），抵達急診室時王副院長已經帶領葉克膜與心導管團隊開啟綠色通道等待，經過緊急治療，楊先生住院8天後康復出院。

花蓮慈濟醫院表示，像這樣的案例，從2019年12月花蓮縣消防局建置軟硬體系統運作以來，已經成功偵測到42例，及早發現正確就醫，順利挽回42個家庭的希望與經濟支柱。

▲▼花蓮慈濟醫院為花蓮縣培訓了3梯次共計60名高級救護技術員，並且全員通過國家考試。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮縣消防局局長林文瑞表示，花蓮縣地理狹長，醫療資源不均，能夠處理心肌梗塞之類急重症的醫院集中在花蓮北區，所以，分布在縣內各鄉鎮的23個消防分隊救護隊員的責任很重，感恩花蓮慈院的支持，除了協助建置軟硬體系統之外，2018年協助培訓2梯次中級救護技術員，2019到2021年更培訓了3梯次共計60名高級救護技術員(EMTP)，並且全員通過國家考試，現在花蓮縣消防局擁有81位EMTP，大約佔了消防局總警力的三分之一，各分隊每天都有至少一位EMTP值勤。

除了EMTP的培訓，從2021年開始，花蓮縣消防局在慈濟大學模擬醫學中心的協助下，更創全台首例，由高級救護技術員參加大體模擬手術，突破以往救護隊員只能在模擬假人練習的狀況，可以真實的練習插管、骨針等給氧、給藥處置。

▲▼花蓮慈濟醫院為花蓮縣培訓了3梯次共計60名高級救護技術員，並且全員通過國家考試。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

近年更推動的鳳凰計畫，邀請警察局、海巡署等單位共同接受初級救護培訓，建立起守護生命的網路，讓消防局的急救成功率從2014年的5.9％，到2021年提升為24.83％，等於原本OHCA的個案每一百位只能救回5人，現在透過醫護與警消的攜手努力，可以挽回將近五倍的人數，而且這個數據還在持續進步中。

▲▼花蓮慈濟醫院為花蓮縣培訓了3梯次共計60名高級救護技術員，並且全員通過國家考試。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮縣高級救護技術員參與慈濟大學模擬手術課程。

初級救護技術員要累積40小時的培訓，中級救護技術員要累積280小時的培訓，而高級救護技術員要累積1280小時的培訓，並且通過國家考試核可。承擔起高級救護技術員培訓計畫責任的花蓮慈院緊急暨災難醫學科主任徐子恒表示，要完成EMTP的訓練，需要至少七、八個月的時間，中間要經歷包含實習、培訓等課程，其實是很辛苦的。

▲▼花蓮慈濟醫院為花蓮縣培訓了3梯次共計60名高級救護技術員，並且全員通過國家考試。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

今年1月17日，在花蓮慈院醫療團隊與花蓮縣消防局救護隊的協調下，完成全台首例的接駁救護，徐子恒主任表示，以往發生在花蓮縣南區的急性胸痛個案，會就近先送往台北榮總玉里分院或玉里慈濟醫院評估是否需要轉院，這次消防局救護隊經過雲端資訊傳輸，讓花蓮慈院心臟內科醫師判讀患者的12導程心電圖顯示為心肌梗塞，便啟動第一次的接駁救護，由富源分隊載送患者到鳳林分隊，再由壽豐分隊派EMTP南下接駁，並在接駁過程中給藥，北上送往花蓮慈濟醫院做心導管，經過救心小組綠色通道，很快地打通血管放置塗藥支架，患者住院第5天即出院。

▲▼花蓮慈濟醫院為花蓮縣培訓了3梯次共計60名高級救護技術員，並且全員通過國家考試。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

現在花蓮縣消防局擁有81位EMTP，大約佔了消防局總警力的三分之一，各分隊每天都有至少一位EMTP值勤。

為了確保每個訓練的成果，徐子恒主任不只報名參加了花蓮縣特種搜救大隊的行列，還特地去考取急救醫療指導醫師的資格，利用自己的假期走遍花蓮縣23個分隊，陪著救護隊員們一起討論急救的每個步驟與應有的處置。

徐子恒主任說，每次看到line群組或者臉書有隊員分享說救了什麼個案，自己就感覺到很開心，那怕是自己在休假，但是還是有一群救護隊員弟兄、子弟兵，守在每個需要的前線，這就是讓他持續在緊急醫療崗位最大的力量。

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