核三廠起火17分鐘後才報119　台電急回應：民代撞門警未拔槍

▲台電核三廠火警事件。（圖／潘姓民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

針對台電核三廠上午發生火警，外界質疑電廠未依規定通報，而屏東縣政府擬開罰！台電公司對此表示，依規定，電廠內或鄰近地區發生巨響、煙霧、天然災害或意外事故，可能造成民眾疑慮，應於2小時內完成傳真通報。

▲台電核三廠今日發生火警 ， 恆春鎮民代表趙記明因不滿核三未通報憤而開車衝撞大門 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

台電指出，核三廠於上午11時23分發生火警，11時35分先電話通報核安監管中心，11時50分電話通報屏東縣政府消防局，12時30分再以傳真方式，通報包括核安會、屏東縣政府及恆春鎮公所，符合相關通報規定要求。

台電強調，本起事件發生後約10分鐘，於11時35分即由廠內消防隊滅火，不影響供電及核能安全，也未對廠外環境與民眾安全造成影響。

此外，恆春鎮民代表會主席趙記明今（6）日12時許因誤解核三廠未於第一時間通報地方，遂駕車衝撞核三廠大門，造成核三廠活動大門損壞；台電表示，事發當下大門保警即予喝止並警戒，並未有如媒體報導所稱「拔槍」動作。電廠主管亦至大門口與民代溝通說明。電廠為重要關鍵基礎設施，民代此舉過激，台電也表達遺憾。