恆春警執勤遇法國人汽車拋錨　熱心聯繫業者即時協助排除

▲恆春警分局長樂派出所警員潘柏恩協助法籍男子拖吊車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

住在屏東縣滿州鄉的法籍男子GILLES駕駛廂型車欲到九棚釣魚，不料車輪鎖死，不知如何是好，恆春警分局員警剛好巡邏經過，他緊急招手，透過翻譯軟體聯絡上他太太，得知情況，緊急協助聯繫恆春拖車業者前來，並立即擺放交通錐實施交通管制，而後拖吊車前來將車子先吊回恆春維修，對警方熱心協助，讓他非常感激。

恆春警分局長樂派出所警員潘柏恩於日前擔服20-22時勤區查察勤務，巡經滿州鄉長樂村大公路段長樂國小附近民宅時，看到有一位民眾在跟警方招手，該名民眾為法國人GILLES先生，因語言不通員警趕緊用翻譯軟體翻譯，與其臺灣籍配偶吳小姐聯繫，吳小姐稱先生說不知什麼原因車子突然後輪鎖死，導致車子無法移動，警方得知原因，立即聯絡拖吊車業者趕來協助。

據了解GILLES先生居住在滿州鄉，原本欲至九棚南仁漁港釣魚，當晚開車開到長樂時車輛突然輪胎鎖死，先打電話給妻子尋求幫助，幸虧員警及時出現，立馬得到解決，非常感激員警的幫忙。

恆春警分局提醒，駕駛人開車上路前，應先行檢查五油三水及車輛胎紋，平時也應定期保養，可避免車輛行駛途中拋錨故障，影響行車安全。