　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

恆春警執勤遇法國人汽車拋錨　熱心聯繫業者即時協助排除

▲恆春警分局長樂派出所警員潘柏恩協助法籍男子拖吊車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局長樂派出所警員潘柏恩協助法籍男子拖吊車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

住在屏東縣滿州鄉的法籍男子GILLES駕駛廂型車欲到九棚釣魚，不料車輪鎖死，不知如何是好，恆春警分局員警剛好巡邏經過，他緊急招手，透過翻譯軟體聯絡上他太太，得知情況，緊急協助聯繫恆春拖車業者前來，並立即擺放交通錐實施交通管制，而後拖吊車前來將車子先吊回恆春維修，對警方熱心協助，讓他非常感激。

▲恆春警分局長樂派出所警員潘柏恩協助法籍男子拖吊車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局長樂派出所警員潘柏恩協助法籍男子拖吊車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警分局長樂派出所警員潘柏恩於日前擔服20-22時勤區查察勤務，巡經滿州鄉長樂村大公路段長樂國小附近民宅時，看到有一位民眾在跟警方招手，該名民眾為法國人GILLES先生，因語言不通員警趕緊用翻譯軟體翻譯，與其臺灣籍配偶吳小姐聯繫，吳小姐稱先生說不知什麼原因車子突然後輪鎖死，導致車子無法移動，警方得知原因，立即聯絡拖吊車業者趕來協助。

據了解GILLES先生居住在滿州鄉，原本欲至九棚南仁漁港釣魚，當晚開車開到長樂時車輛突然輪胎鎖死，先打電話給妻子尋求幫助，幸虧員警及時出現，立馬得到解決，非常感激員警的幫忙。

恆春警分局提醒，駕駛人開車上路前，應先行檢查五油三水及車輛胎紋，平時也應定期保養，可避免車輛行駛途中拋錨故障，影響行車安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看
美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同歡共慶

元智36週年校慶　管院成立博士學會陳建松任首屆理事長

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同歡共慶

元智36週年校慶　管院成立博士學會陳建松任首屆理事長

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了　醫示警

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

五桐號新聯名「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周！加碼送保養品+優惠券

周杰倫半路被攔下！　男子突唱Rap「老子九十七塊」天王全程聽完

誇張！國道驚見2機車狂飆　1輛竟無車牌違規上路

地方熱門新聞

桃園社宅租金最低2400　逾萬人正在排隊

育德工家校慶展現多元技職教育成果

台南楠西彩繪貨櫃屋打造多功能交誼小舖齊力支持居民生活重建

金防部3月起武裝哨上線　陸軍：確保營區安全

嘉義市「潮風鈴。野餐音樂市集」人潮爆滿

獅子會小檜溪派出所旁綠地　千人植樹

元智36歲生日　管院博士學會陳建松任理事長

2025瑞里花季禁停路段最新資訊公佈！

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造舊城新風貌

桃園植樹節栽種在地原生植物　企業響應

嘉義市牛稠溪環快東段工程動土

嘉縣警局阿里山花季　交通管制措施全公開

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同慶

新北金山浪漫櫻花季！健行賞櫻兼賞杜鵑

更多熱門

相關新聞

屏東警匪追逐！警8槍制伏犯嫌　公園民眾嚇傻

屏東警匪追逐！警8槍制伏犯嫌　公園民眾嚇傻

屏東縣內埔鄉昨（5）日下午發生警匪追逐，內埔所員警於17時許巡邏時，行經內埔鄉中興路段，發現劉姓男子駕駛的自小客左轉未打方向燈，隨即上前攔查，但劉男不服攔停直接加速逃逸，沿路還丟棄毒品，劉被警方追進南平路一條死巷後喝令他下車，然劉嫌不從，倒車衝撞警車，警方情急之下，朝輪胎射擊8槍，將他逮捕，事發當下的監視器畫面也拍下民眾驚慌逃命的驚險瞬間。

核三廠起火17分鐘後才報119　台電急回應說明

核三廠起火17分鐘後才報119　台電急回應說明

轉彎不打方向燈 警追緝開8槍逮毒犯

轉彎不打方向燈 警追緝開8槍逮毒犯

核三廠火災煙霧　台電：塑膠燃燒所造成

核三廠火災煙霧　台電：塑膠燃燒所造成

核三廠回應了　切割廢材導致水塔火警未影響發電

核三廠回應了　切割廢材導致水塔火警未影響發電

關鍵字：

外籍男子車輪恆春警方屏東協助

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面