遇攔查催油門狂逃！驚險畫面曝　一路丟毒品...屏東警開8槍逮人

記者陳崑福／屏東報導
劉姓男子駕駛自小客車5日下午行經屏東縣內埔鄉時，因為轉彎沒打方向燈，內埔分局員警打算攔車盤查，劉竟開車逃逸，還沿途丟棄毒品，劉被警方追進南平路一條死巷後，他倒車衝撞警車，警方情急之下，朝輪胎射擊8槍，將他逮捕，訊後依毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。
▲內埔警分局內埔派出所員警開槍逮獲劉姓毒犯 。（圖／記者陳崑福翻攝）
內埔警分局內埔派出所員警昨（5日）17時許巡邏時，行經內埔鄉中興路段，發現小客車轉彎未使用方向燈遂實施攔查，該小客車不服攔停稽查並沿路危險駕駛逃竄，並於勝光路段丟棄毒品。 自小客最後逃竄至南平路段的死巷底，警方持槍喝令下車，但60歲劉姓男子不從，繼續加速意圖衝撞執勤員警，情況危急下，員警果斷向車輛輪胎連開8槍逮捕犯嫌，幸無人傷亡，查扣海洛因、安非他命等毒品，帶回訊問，依毒品、公共危險等罪嫌移請屏東地檢署偵辦。
內埔警分局內埔派出所員警昨（5日）17時許巡邏時，行經內埔鄉中興路段，發現小客車轉彎未使用方向燈遂實施攔查，該小客車不服攔停稽查並沿路危險駕駛逃竄，並於勝光路段丟棄毒品。
自小客最後逃竄至南平路段的死巷底，警方持槍喝令下車，但60歲劉姓男子不從，繼續加速意圖衝撞執勤員警，情況危急下，員警果斷向車輛輪胎連開8槍逮捕犯嫌，幸無人傷亡，查扣海洛因、安非他命等毒品，帶回訊問，依毒品、公共危險等罪嫌移請屏東地檢署偵辦。
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