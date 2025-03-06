遇攔查催油門狂逃！驚險畫面曝　一路丟毒品...屏東警開8槍逮人

記者陳崑福／屏東報導

劉姓男子駕駛自小客車5日下午行經屏東縣內埔鄉時，因為轉彎沒打方向燈，內埔分局員警打算攔車盤查，劉竟開車逃逸，還沿途丟棄毒品，劉被警方追進南平路一條死巷後，他倒車衝撞警車，警方情急之下，朝輪胎射擊8槍，將他逮捕，訊後依毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

▲內埔警分局內埔派出所員警開槍逮獲劉姓毒犯 。（圖／記者陳崑福翻攝）