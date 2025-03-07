南投縣生態給付申請3／10起跑　巡護監測團體額度增加

▲南投縣生態服務給付獎勵申請開跑，圖為去（113）年農友田區監測攝得的石虎照片。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業及自然保育署持續與地方政府合作推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付」，今年度南投地區巡護監測團體參與額度從15個增加至24個，符合資格者可於3月10日起至31日向縣政府提出友善農地及巡護監測申請，家禽危害通報則全年受理，透過巡守石虎棲地、友善環境耕作等方式，加入保育行列並領取「生態薪水」、創造生態與經濟的雙贏。

林業保育署南投分署指出，被列為瀕臨絕種保育類的石虎，活動棲地類型常是人類主要居住、耕作和活動的區域，且大多是私有地，因而與人類衍生出許多衝突；為鼓勵生活範圍與石虎棲地重疊的民眾，對其棲地保護有直接作為，自110年起正式推動「南投縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，參與狀況十分踴躍。

今（114）年度亦持續推動辦理，並且延續新申請或參加次數較少者優先規定，期讓更多團體和農民朋友享受「做保育、拿獎勵」的好處，方案內容分為三部分：

友善農地部分，只要全期農作不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌、非友善之防治網，農作物符合農藥安全檢出規範，每公頃核發2萬元獎勵金；若再配合架設自動相機監測，並在3個月內拍攝到石虎出沒，再核發1萬元獎勵金；實施地區為南投市（營盤口段、軍功寮段、內轆段、福助段、南勢段等5地段）、集集鎮、名間鄉（番子寮段、濁水段等2地段）、中寮鄉。

▲林業保育署南投分署去年辦理「112年度南投縣生態服務給付成果發表及頒獎」情形。

家禽危害通報部分，於南投縣全縣區域內，若發現疑似石虎入侵放養家禽場域，在不危害石虎生存下，保留相關事證或拍照，通報縣府勘查確有動物活動或危害事證者，在危害動物未明前，先發給3千元獎勵金；若再配合架設自動相機監測，並在3個月內拍攝到石虎，再核發1萬元獎勵金。

巡護監測部分，由社區發展協會或在地民間團體成立巡守隊，巡守石虎棲地、通報及拆除違法獵具、環境清潔及汙染通報、及參與其他石虎保育工作等，每年核發最高6萬元獎勵金（未滿1年，依比例核發）；若巡守範圍內配合架設自動相機拍到石虎影像，再加發5萬元，最多可領取2次（拍攝時間須至少相隔3個月）；實施地區為南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉等10鄉鎮。

南投分署長李政賢提醒，有興趣參與生態服務給付的民眾，可至南投縣政府「農業處網頁─綜合專區─瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案（https://www.nantou.gov.tw/big5/bureau/hotnews.php?dptid=376480000au140000&cid=2572）」查詢、下載、閱覽、瞭解方案內容。