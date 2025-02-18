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3／17起全年禁採三棘鱟！烏坵、東碇海域除外　違者最高罰15萬

▲▼今年3月17日起全年禁止於縣轄海域採捕三棘鱟，除烏坵及東碇海域外。（圖／記者林名揚翻攝）

▲今年3月17日起全年禁止於縣轄海域採捕三棘鱟，除烏坵及東碇海域外。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

為了維護珍貴的三棘鱟，金門縣政府預告，自今年3月17日起，除烏坵及東碇海域外，全年禁止於縣轄海域以任何方式採捕三棘鱟；同時也明令不得販售、持有及食用三棘鱟，違規者將面臨最高15萬元的罰鍰。

▲▼今年3月17日起全年禁止於縣轄海域採捕三棘鱟，除烏坵及東碇海域外。（圖／記者林名揚翻攝）

三棘鱟擁有上億年生存歷史，被譽為海洋生物界的「活化石」，是研究生物演化與多樣性的重要物種。由於金門海域生態環境適宜，孕育出穩定的三棘鱟棲地，因此更顯得珍貴。金門縣政府在公告中強調，若漁民或民眾意外捕獲三棘鱟，也應立即將其放歸海中，以維繫該物種的自然繁衍和族群穩定。

金門縣政府產業發展處指出，從3月17日起，全年不得在金門縣各海域以任何形式捕撈三棘鱟。如需進行學術研究、資源調查、公共利益、文化或教育相關活動，則必須事先向縣府提出書面申請並獲得同意後方可進行採捕。此舉在兼顧研究、教育需求的同時，也不失保育的原則與精神，確保三棘鱟族群能在科學研究之餘繼續繁衍生息。

▲▼今年3月17日起全年禁止於縣轄海域採捕三棘鱟，除烏坵及東碇海域外。（圖／記者林名揚翻攝）

基於生物多樣性維護與生態保育的考量，縣府明確規定，三棘鱟除了禁止採捕，也不得販售、持有與食用。事實上，早在去年10月，縣府便預告此規定，唯獨在習俗方面，因三棘鱟殼在傳統信仰或祭典上具特殊意義，故不列入全面禁止範圍。縣府強調，若要羅列所有涉及三棘鱟殼的習俗過於繁複，因而本次公告明定殼不在限制範圍內，但活體及可供食用部位則全面禁止，展現出在尊重傳統文化的同時，更須顧及物種保育的平衡理念。

▲▼今年3月17日起全年禁止於縣轄海域採捕三棘鱟，除烏坵及東碇海域外。（圖／記者林名揚翻攝）

產業發展處表示，為確保新規定順利推行，未來將不定期派員巡查金門海域與當地漁市場，如發現違反公告者，將依照《漁業法》處以3萬以上、15萬以下罰鍰。此舉顯示金門縣政府對海洋生態與物種保育的決心，不僅透過法律手段強化管理，更期望透過教育宣導，讓民眾理解三棘鱟在生態系統中的重要地位，共同守護這項珍貴資源。藉由政府與民間的齊心協力，金門將持續朝永續生態的目標邁進。

▲▼今年3月17日起全年禁止於縣轄海域採捕三棘鱟，除烏坵及東碇海域外。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼今年3月17日起全年禁止於縣轄海域採捕三棘鱟，除烏坵及東碇海域外。（圖／記者林名揚翻攝）

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