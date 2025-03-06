中天新聞台換照有變數！　最高行政法院撤銷發回更審

▲中天新聞換照案又生變，最高行政法院撤銷中天一審勝訴的判決，發回更審。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

NCC決議對中天新聞台「不予換照」，中天不服打起行政訴訟，台北高等行政法院一審判決中天勝訴，要求NCC重作決議，但NCC上訴後，最高行政法院經過近2年的審理，今（6日）下午做出最新判決。最高行政法院認為全案仍有必要重新調查審理，因此撤銷中天勝訴的判決，發回台北高等行政法院更審。

中天新聞台2020年底向NCC請求換照遭駁回，之後打起一連串行政訴訟。中天先在2020年11月聲請假處分，請求得暫時准許換照、不得許可或同意其他業者申請變更使用52台頻道。但最後遭最高行政法院駁回確定，中天只能於當年12月12日零時起停播，轉成網路電視經營。

至於行政訴訟的本案，中天請求NCC撤銷原本不予換照的決議，並請求NCC賠償79.5億元的損失，台北高等行政法院一審審理後，2023年5月判決撤銷NCC不予換照的處分，但賠償部分並未判准。北高行撤銷NCC的主要理由，乃因NCC憑藉的《衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業換照審查辦法》中，就未來6年營運計畫的5個審查項目評分標準在審查中天換照時有變更，所以7位審查委員才會出現評分比重差異，故此，北高行認為NCC當時決議違法，判決撤銷原處分。

案件上訴第二審，最高行政法院經過近2年的審理後，6日作出判決，撤銷中天勝訴的一審判決，將全案發回台北高等行政法院更審。

最高行指出，雖然審查項目評分標準有變更，但變更後的審查項目並無大幅更動各審查項目評分比重，一審北高行認為這會影響到審查委員的決議，不見得有理，有必要重新調查審理。因此撤銷北高行原先判決，將全案發回更審。