男想搶超商慘了　女客人「空手道黑帶」把他打出店外

▲男子出言威脅搶劫，女子把他打出店外。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名男子2023年3月走進超商宣稱要搶劫，出言威脅店員，正好也在超商消費的女客人凱琳（Mairi Kerin）不但擁有空手道黑帶實力，也精通巴西柔術與拳擊，當場出手把這名男子打出店外。到了今年，凱琳因為這次的英勇行為獲獎，當初店內的監視器畫面也在網路上流傳。

每日郵報報導，這名男子當時戴帽子、把臉遮住，只露出眼睛，凱琳一看就覺得男子看起來根本就是要來搶劫，沒想到短短數分鐘之後，男子真的威脅店家宣稱要搶錢。當時正準備結帳的凱琳見狀立刻收起手機與鑰匙，趁著男子靠近櫃檯的那一刻，她立刻出手。

凱琳說，因為男子口袋裝滿東西，推測他應該有攜帶武器，趁著男子左手還放在口袋的那一刻，她看準時機抓住男子手臂，並狠狠踢向他的小腿，讓他當場落荒而逃。據信當時男子身上帶著一把刀和一把槍，但所幸整起事件並未造成人員受傷。

由於凱琳的英勇事蹟，警方今年頒獎給她。不過她堅稱，當初決定出手的原因並非勇敢，而是歷經20年武術訓練之後的自信。凱琳至今擔任空手道教練12年，她曾與體重比她重得多的人進行全方位訓練，對於自身相當有信心。

▼凱琳今年接受警方頒獎。（圖／翻攝自WEST MERCIA POLICE）