彰化25處科技執法上路！5個月狂抓3萬件　「這路口」奪冠

▲埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口科技執法取締3774件奪冠。（警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣於去(2024年)10月啟用25處科技執法系統，至今5個月來共取締交通違規3萬2252件，平均每日215件，共為國庫進帳逾3946萬元。超速違規佔比最高，達1萬8060件，其中違規熱點前三名分別為埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口、二林鎮二城路6號前、田中鎮員集路1段與大安路1段路口。

▲二林鎮二城路6號前取締2549件。（警方提供）

科技執法開罰金額依違規項目而異，最低分別為超速1200元、不遵守標線指示900元及闖紅燈1800元。若各項違規均依最低罰計算，3萬2252件違規件數共為國庫進帳3946餘萬元。

交通隊表示，取締前三名違規行為分別為：超速1萬8060件、不遵守標線指示7154件及闖紅燈6316件；違規件數最多的前三大地點為，埔心鄉員鹿路五段與羅厝路三段路口取締3774件、二林鎮二城路6號前取締2549件及田中鎮員集路一段與大安路一段路口取締2434件。

交通隊指出，值得注意的是，科技執法上路後，25個路口車禍事故減少181件，降幅達70.4%，由2023年同期的257件降至76件，顯示科技執法在降低事故發生率上具有一定成效。警方強調，科技執法的目的在於提升用路人守法意識，降低交通事故，保障用路安全。

▲田中鎮員集路一段與大安路一段路口取締2434件。（警方提供）

▲彰化科技執法自2024年10月開始上路。（資料圖／警方提供）