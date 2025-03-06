台北男欠國道通行費「險害爸媽睡路邊」　士林分署暖助家屬補繳

▲士林分署暖心執法，耐心溝通助家屬順利補繳6萬保住房產。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名林姓男子長期駕車行駛國道，卻未依規定繳納通行費，遭裁罰135張罰單，連同使用牌照稅及全民健康保險費等，共計152件案件，總欠款逾6萬元。因林男未理會繳款通知，士林法務部行政執行署依法查封其名下房屋，林妹得知消息後，擔憂年邁父母失去住所，緊急繳清欠款，成功保住房屋。

士林分署表示，45歲的林男自2023年9月至2024年3月間，多次駕車行駛國道一號及三號路段，卻未繳納通行費，遭北市交通事件裁決所開出135張罰單，總金額達4萬500元。此外，林男還積欠使用牌照稅及全民健保費等17件案件，使總欠款累計超過6萬元。

2024年案件陸續移送士林分署執行，執行人員調查後發現，林男與父母同住於北市內湖區，而該房屋於2005年由父母贈與至其名下，由於林男對繳款通知置之不理，士林分署遂於2025年2月14日依法查封該房屋。

林男的妹妹得知房屋遭查封後，擔心父母面臨無家可歸的困境，立即與士林分署聯繫，商討解決方案。在執行人員的耐心溝通與協助下，林妹最終於3月3日繳清所有欠款，成功解除房屋法拍危機。

士林分署呼籲民眾，應誠實繳納各項公法上債務，避免案件移送執行後衍生強制查封、財產扣押、限制出境或拘提管收等法律後果。如有繳納困難，可主動向行政執行機關申請分期付款，以免影響自身財產權益。