台東縣消防局啟動消防職安元年　饒慶鈴：攜手打造安全健康職場

▲台東縣消防局啟動消防職安元年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為確保消防人員的職業安全與健康，台東縣消防局6日在災害應變中心舉辦「台東縣消防職安元年 啟動打造健康安全職場」說明會，由縣長饒慶鈴主持，正式宣布職安元年計畫啟動，展現縣府對消防人員職業安全的重視與承諾。

饒慶鈴表示，消防人員長期堅守第一線，保護縣民生命財產安全，因此縣府有責任打造更安全、健康的工作環境。今年不僅是消防職業安全改革的起點，更將落實「生命至上、安全第一」的理念，並提出「廳舍安居、勤務安全、身心安康」三大目標。此外，縣府已成立專責單位，從法規落實到實務執行，提供完整的安全保障。

台東縣消防局指出，此計畫將配合中央5年中程計畫與《消防法》修正（預計6月1日施行），全面推動職業安全措施。自3月起，將舉辦9場消防安全衛生概論、法規與健康管理課程，以提升專業知識。此外，縣府將邀請專業醫師與心理諮商師定期進駐，提供心理支持與健康照護；同時編修消防安全衛生系統手冊及救災救護作業程序，強化安全管理機制。

職安計畫還包括特定項目與臨時健康檢查，根據消防人員年齡、性別與生理需求提供適切保護。消防局將成立「職安專責單位」，並訂定「消防人員職務安全衛生諮詢會設置辦法」、「災害事故調查會設置辦法」等制度，全力保障消防與義消人員的職業安全。

饒慶鈴強調，「救災安全」是最高原則，消防人員在執行勤務前應確保安全無虞，再進行搶救工作，以建立完善的防護機制。此外，縣府將推動智慧科技應用，透過智慧化安全管理系統與創新科技，提高勤務安全與災害救援效率。

台東縣政府與消防局將持續推動職業安全改善，確保消防人員在守護縣民生命財產的同時，也能擁有安全、健康的工作環境。