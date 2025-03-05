打造安全成長環境　台東縣府攜手學校重建綠島國小

▲台東縣府攜手校方重建綠島國小。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣綠島國小教學大樓因918大地震受損嚴重，影響結構安全，縣府成功爭取1億714萬元的災害復建工程經費，並於5日舉辦「教室拆除重建暨修復補強工程」動土奠基典禮。台東縣長饒慶鈴出席活動時表示，這次工程將全面拆除重建受地震影響的教學大樓，並新增幼兒園班級。新建校舍採多功能規劃，不僅提升學校設施，更期盼優化教育品質，讓綠島學童在安全優質的環境中成長學習。

饒慶鈴指出，教育是地方發展的基石，縣府致力於提供完善的教育資源，營造安心校園。綠島國小現有教學大樓建於民國68年，於111年918地震後出現嚴重結構損害，包括柱體斜向剪力裂縫等，經專業評估後確認無法透過修復有效恢復，因此決定全面拆除並重建。為確保師生安全，縣府積極向中央爭取復建經費1億714萬元，工程預計於116年4月完工。

此次重建校舍的設計以學生學習需求為核心，順應當地自然條件，採綠建築設計，包含物理環境節能及永續性建材應用，目標取得綠建築候選證書及標章。

縣府教育處進一步說明，新建校舍為兩層樓，包含6間教室、1間幼兒園教室、1間健康中心及1間圖書資訊教室，以滿足學校的教學需求。圖書資訊教室的結合，將提升學生在閱讀與數位學習方面的資源可及性，進一步優化教學環境品質。此外，因應當地幼兒照顧需求，將新增1班幼兒園，減輕家長負擔。為提升校園安全，校舍基地將適度遷移至操場方向，並增設一條由中央廚房連接馬路的車道，以避免車輛進出校園影響師生安全。

此次綠島國小校舍重建工程，象徵校園安全與教育品質的升級，也承載著對未來教育的美好期待。縣府與校方將全力合作，確保工程如期如質完成，為學生打造一個安全、現代且富有啟發性的學習環境。