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社會 社會焦點 保障人權

婦匯91萬「買復健器材」行員機警報案　警急阻詐保她血汗錢

▲警方及時制止婦人匯款。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方及時制止婦人匯款。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警方近日成功攔阻一起高額詐騙案件，避免民眾財產損失。台東警察分局馬蘭派出所接獲「台東分局金融機構攔阻平台」通報，彰化銀行台東分行行員游襄理察覺一名婦人疑似遭詐騙，立即報警請求協助。副所長溫威龍與警員楊侑撰迅速趕赴現場了解情況，成功阻詐。

警方到場後，發現蔡姓婦人準備以無摺存款方式，匯款新台幣91萬元至一名自稱朋友的個人帳戶，聲稱是用來購買復健器材。然而，警方檢視相關合約內容後，發現其中多處疑點，且蔡女士對「朋友」的相關資訊含糊其詞，說詞前後不一，讓行員與警方懷疑可能涉及詐騙。

經過員警與行員耐心勸說，向蔡女士解釋詐騙集團常見的行騙手法，並指出此類購買合約與交付方式，與詐騙模式高度相似，蔡女士最終打消匯款念頭，成功保住91萬元積蓄。她事後對警方與行員的即時協助表示感激，並直言這筆錢是多年辛苦積攢的存款，差點落入詐騙集團手中。

台東警察分局提醒，詐騙手法層出不窮，民眾在面對不明賣家或陌生資訊要求匯款、提領現金時，應保持警覺，多方求證，必要時可撥打110或165反詐騙專線諮詢，以確保資金安全。此外，警方也呼籲民眾可多利用警政署「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/）網站，了解最新詐騙案例與當日詐騙金額，掌握新型詐騙手法，避免受害。

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03/07 全台詐欺最新數據

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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