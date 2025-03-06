美國控「中國駭客入侵財政部」　陸外交部回應：虛偽的雙標

▲美司法部起訴「12名中國駭客」。（圖／取自FBI）

記者廖翊慈／綜合報導

美國司法部5日宣布，起訴涉嫌駭客行動的12名中國公民，並控中國駭客入侵美國財政部。中國外交部發言人林劍6日在舉行例行記者會上 ，對此做出回應，「中方堅決反對美方對中國的無理指責，要求美方立即停止濫施制裁的錯誤做法。」

據《澎湃新聞》報導，法新社記者向林劍提問，美國對12名涉嫌從事駭客攻擊的中國公民提起訴訟，包括指控去年對美國財政部的入侵，「請問中方對此有何評論？」

林劍表示，「2024年12月，中國的網路安全機構發布了，兩起美國情報機構對，中國高技術企業實施，網路攻擊的最新案例，身為全世界最大的駭客任務，美方的相關做法是虛偽的雙重標準，更是典型的賊喊捉賊。」

▲中國外交部發言人林劍回應，美國起訴12名中國駭客一事。（圖／翻攝大陸外交部）

先前報導指出，美國司法部分別在紐約與華盛頓兩地提出訴訟，詳細列舉該駭客行動的罪名。在紐約的訴訟中，美國聯邦官員指控10人合作竊取他們鎖定的資料，其中8名嫌犯為，中國民間資安公司安洵（I-Soon）的員工，其餘2人為中國公安部工作。

起訴書指出，安洵的核心業務之一是駭入系統竊取數據，並提供給中國政府；每成功駭入一個電子郵件信箱，報酬介於1萬至7.5萬美元不等。

起訴書提到，中國境內存在一個「駭客傭兵」（hackers for hire）黑市，這種模式讓中國政府能夠合理推卸，對美國機構發動網攻的責任。然而，美國官員表示，證據顯示這些私營駭客團體經常接受來自中國公安部2名成員的指令。此外，部分駭客還會培訓政府官員如何進行駭客攻擊。