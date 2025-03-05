　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吳志中《彭博》專訪：台灣將「擴大對美軍購」　向北京釋1訊息

▲▼金門國軍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲ 吳志中表示，台灣將購買更多美國武器。（圖／記者林名揚翻攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

外交部政務次長吳志中接受美媒《彭博》訪問透露，台灣希望與美國建立更緊密的安全關係，且計劃向美方購買更多武器，也藉此向中國釋放訊號，使北京不敢輕易對台灣動手。

吳志中4日向《彭博》表示，「我相信有辦法和美國建立更密切的非官方安全關係」，「我們正努力達成，這也將向中國發出不要輕易對台灣動手的訊息。」

報導提到，總統賴清德2月宣布將國防預算提高至GDP的3%，而美國總統川普此前在競選期間主張，台灣應向美國支付保護費，並將國防開支提升至GDP的10%。

吳志中對此說明，「當我們增加國防預算，必然的結果就是購買更多美國武器，因為歐洲國家不想賣武器給我們」，「就連日本在這方面也非常小心」。

他也補充，川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮災難性會晤掀起的戲劇性風波在台美之間永遠不會發生，「若我們的總統有機會會晤美國總統，會被視為非常正面的外交事件」。

報導說明，台美高層會晤相當敏感且不太可能發生，自從美國1979年外交轉向過後，儘管美國仍是台灣最重要政治與經濟支持，但雙方僅維持非官方關係。台灣總統通常須以「過境」為由才可訪問美國，使得兩國領袖直接接觸極為罕見。

▲▼外交部次長吳志中 行政院記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 外交部次長吳志中。（圖／記者屠惠剛攝）

當被問及美國對中國推動更嚴格半導體出口管制及對台積電（TSMC）可能的影響時，吳志中坦言，台灣無法違抗美方決策，「只能適應這個情況」。

美國今年稍早公布新規，旨在防止台積電及其他企業生產的先進晶片流入中國，要求晶片製造商加強審查客戶，尤其是中國企業，而此前就曾發生台積電生產的晶片被秘密轉移至美國列入黑名單的華為手中的案例。

另一方面，台灣持續發展自主國防，積極建造潛艦與軍艦，但吳志中排除發展核武的可能性，因為這將給中國攻擊台灣的理由。他說明，「我們向世界發出每一項有關中國的訊息都是，我們不會給你任何攻擊台灣的藉口。」

吳志中強調，「我們的目標是確保中國國家主席每天起床刮鬍子的時候都會說，『OK，我想征服台灣，成為中國最偉大的皇帝，但不是今天』。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 1 8078 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3罪名聲押王大陸失敗！交500萬微笑走人　檢研議抗告
快訊／母子躺租屋處　2人明顯死亡
王世堅、柯建銘吵上中常會　賴清德2點裁示
快訊／遭控性侵　黃紹熙發布正式聲明
每周8~10組預約！　「陶朱隱園」賞屋客背景「一類人最多」
從聯詠科技離職「績效獎金沒了」　公司4點回應！他發不自殺聲明
遭爆「慣老闆」、 助理過世不聞不問　葉元之否認：並非事實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日網紅嘲諷「天坑活埋慘劇」　全網炎上二度謝罪

觀眾賞酒偷加「大量壯陽藥」！他爽拿1000小費　喝下秒倒地

越南建設進度進度曝！同奈省要推「地下化」　8條鐵路串聯南越

讓企業戰時運作不斷！台灣高官：學習烏克蘭經驗　1關鍵防中國網攻

結婚2天新娘喊肚痛「突然生下孩子」　新郎崩潰：沒碰過她

吳志中《彭博》專訪：台灣將「擴大對美軍購」　向北京釋1訊息

前世今生？她離奇撞臉「百年前畫中女子」　本尊驚呼：那就是我

20歲健美選手「嚴重脫水」心臟驟停亡！　教練嘆：恐偷用2藥物

像狗一樣死去！北韓軍寧死不降　前士兵曝原因：在俄被俘家人會被處死

馬斯克：AI毀滅人類「機率只有20%」　未來1、2年智力就超車

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

欠4千萬！ #遠東航空 飛機被查封...機鼻貼封條　再不繳清就拍賣

【泰格與雪兒】吃不下去了

晨運婦遭撞不治！肇事駕駛：看見人閃避不及 #台中

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

【垃圾車爆炸！】清潔員講述身上著火曝驚險瞬間…原因竟是瓦斯罐

日網紅嘲諷「天坑活埋慘劇」　全網炎上二度謝罪

觀眾賞酒偷加「大量壯陽藥」！他爽拿1000小費　喝下秒倒地

越南建設進度進度曝！同奈省要推「地下化」　8條鐵路串聯南越

讓企業戰時運作不斷！台灣高官：學習烏克蘭經驗　1關鍵防中國網攻

結婚2天新娘喊肚痛「突然生下孩子」　新郎崩潰：沒碰過她

吳志中《彭博》專訪：台灣將「擴大對美軍購」　向北京釋1訊息

前世今生？她離奇撞臉「百年前畫中女子」　本尊驚呼：那就是我

20歲健美選手「嚴重脫水」心臟驟停亡！　教練嘆：恐偷用2藥物

像狗一樣死去！北韓軍寧死不降　前士兵曝原因：在俄被俘家人會被處死

馬斯克：AI毀滅人類「機率只有20%」　未來1、2年智力就超車

新劇場版《柯南：獨眼的殘像》台灣上映日解禁　網：看甦醒的毛利

新毛巾別急著用！下水清洗有技巧　才能發揮最佳吸水性

日網紅嘲諷「天坑活埋慘劇」　全網炎上二度謝罪

《消費者報告》指「車廠App收集駕駛數據」　超速、急煞幾次都知道

鴻海挑戰史上最強Q1　前2月營收飆上1.09兆刷同期新高

會員有感好市多「水果變少了？」　內行搖頭：跟傳統市場一樣

陳致遠轉行「工地做工」畫面曝　3個月前爆「假打卡」被餐廳開除

嘉義「得來速」模式製毒廠被抄！24小時輪班　驚見輪轉式霰彈槍

傅崐萁批台灣觀光「全亞洲最後一名」　旅遊界提數據反駁

快訊／3罪名聲押王大陸失敗！交500萬微笑走人　檢研議抗告

金門被大霧封鎖！滯留旅客「搭軍機回台」　開心喊：人生第一次

國際熱門新聞

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

快訊／川普政府擬今晚宣布　與烏克蘭簽署礦產協議

川普演說提台積電　將在美打造「地表最強晶片」

澤倫斯基：願「跟隨川普領導」簽署協議

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

台積電ADR噴漲逾4％！美股重挫670點　特斯拉跌近13美元

加拿大對美商品課25％關稅　威脅切斷電力

墨西哥總統反擊川普　宣布對美國徵收報復性關稅

LIVE／川普2.0「首次國會演說」

美商務部長：川普最快5日宣布暫緩加墨關稅

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

遲到被拒絕登機　夫妻咖啡潑機場人員臉上

「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

男嬰出生7天割包皮　醫失誤只能整根切掉

更多熱門

相關新聞

期待中美穩定正常發展 陸專家：希望川普堅持承諾的一中政策

期待中美穩定正常發展 陸專家：希望川普堅持承諾的一中政策

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間4日晚間於國會發表這次任期內的首次國會演說，外界也十分關注，在川普一連串的貿易保護措施下，中美兩強的大國競合關係會走向何種發展模式？對此，大陸全國人大代表、北京大學台研院院長李義虎表示，「希望美國方面在川普2.0時期，能夠堅持他原來所承諾的一個中國政策，不要出爾反爾，要前後保持一致。」

2025兩會／兩會今日揭幕　GDP、軍費、中美關係受矚

2025兩會／兩會今日揭幕　GDP、軍費、中美關係受矚

陸外交部斥：美「慣於把別國當棋子」　搞陣營對抗不會得逞

陸外交部斥：美「慣於把別國當棋子」　搞陣營對抗不會得逞

陸大使籲美：「當務之急」是恪守一中　停止升級美台實質關係

陸大使籲美：「當務之急」是恪守一中　停止升級美台實質關係

2025兩會／中美關係前景未卜　陸積極拉攏美國盟友、全球南方

2025兩會／中美關係前景未卜　陸積極拉攏美國盟友、全球南方

關鍵字：

外交關係台美合作國防安全武器購買中美關係

讀者迴響

熱門新聞

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

即／囂張畫面曝！王大陸「怒比司機中指」

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

LINE一人群組「收回訊息」超煩！大神曝1招

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

名醫江坤俊轉院！病人爆量「下午1點看到10點」

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

「始祖級泡麵」回歸！一票老饕淚喊：兒時記憶

麻衣首揭婚變真相「導火線是生下小孩」！

更多

最夯影音

更多

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面