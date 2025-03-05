吳志中《彭博》專訪：台灣將「擴大對美軍購」　向北京釋1訊息

▲ 吳志中表示，台灣將購買更多美國武器。（圖／記者林名揚翻攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

外交部政務次長吳志中接受美媒《彭博》訪問透露，台灣希望與美國建立更緊密的安全關係，且計劃向美方購買更多武器，也藉此向中國釋放訊號，使北京不敢輕易對台灣動手。

吳志中4日向《彭博》表示，「我相信有辦法和美國建立更密切的非官方安全關係」，「我們正努力達成，這也將向中國發出不要輕易對台灣動手的訊息。」

報導提到，總統賴清德2月宣布將國防預算提高至GDP的3%，而美國總統川普此前在競選期間主張，台灣應向美國支付保護費，並將國防開支提升至GDP的10%。

吳志中對此說明，「當我們增加國防預算，必然的結果就是購買更多美國武器，因為歐洲國家不想賣武器給我們」，「就連日本在這方面也非常小心」。

他也補充，川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮災難性會晤掀起的戲劇性風波在台美之間永遠不會發生，「若我們的總統有機會會晤美國總統，會被視為非常正面的外交事件」。

報導說明，台美高層會晤相當敏感且不太可能發生，自從美國1979年外交轉向過後，儘管美國仍是台灣最重要政治與經濟支持，但雙方僅維持非官方關係。台灣總統通常須以「過境」為由才可訪問美國，使得兩國領袖直接接觸極為罕見。

▲ 外交部次長吳志中。（圖／記者屠惠剛攝）

當被問及美國對中國推動更嚴格半導體出口管制及對台積電（TSMC）可能的影響時，吳志中坦言，台灣無法違抗美方決策，「只能適應這個情況」。

美國今年稍早公布新規，旨在防止台積電及其他企業生產的先進晶片流入中國，要求晶片製造商加強審查客戶，尤其是中國企業，而此前就曾發生台積電生產的晶片被秘密轉移至美國列入黑名單的華為手中的案例。

另一方面，台灣持續發展自主國防，積極建造潛艦與軍艦，但吳志中排除發展核武的可能性，因為這將給中國攻擊台灣的理由。他說明，「我們向世界發出每一項有關中國的訊息都是，我們不會給你任何攻擊台灣的藉口。」

吳志中強調，「我們的目標是確保中國國家主席每天起床刮鬍子的時候都會說，『OK，我想征服台灣，成為中國最偉大的皇帝，但不是今天』。」