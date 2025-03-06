又被問「芬太尼」！　陸外交部怒回：美若損中國利益，必奉陪到底

▲中國外交部發言人林劍5日再度回應，芬太尼問題。（圖／翻攝大陸外交部）

記者廖翊慈／綜合報導

美方3日（美東時間）宣布，以芬太尼等問題為由，自3月4日起對，大陸輸美產品再次加徵10％關稅。中國外交部發言人林劍5日在舉行例行記者會上，再次被問到「芬太尼問題」。他強調，「美方若別有所圖，執意損害中國的利益，中方必將奉陪到底。」

據《澎湃新聞》報導，有記者就美方執意芬太尼問題的界定，再次對中國輸美的產品加徵關稅提問。林劍表示，「中方多次闡明了反對立場，採取了正當必要的反制措施。」

▲芬太尼等鴉片類藥物，每年殺死數百數萬名美國人。（圖／達志影像／美聯社）

林劍強調，「美方如果真想解決芬太尼問題，就應該在平等、尊重、互惠的基礎上，與中方磋商解決各自關切，中方奉勸美方趁早回到對話合作的正確軌道上。」

林劍在4日的例行記者會上，就有記者以芬太尼問題向他提問。林劍當時回應，芬太尼問題的根源在於美國自身，中方出於人道主義和對美國人民的友好情誼，採取有力的措施，幫助美國應對芬太尼問題，這是有目共睹的，「美方非但不領情，反而對中國抹黑推責，通過加徵關稅施壓訛詐，這是恩將仇報。」

林劍直言，中國人民從來不信邪、不怕鬼，從來不吃霸道霸凌那一套，「施壓、脅迫和威脅不是與中方打交道的正確方式，對中國搞極限施壓，那是找錯了對象，打錯了算盤。」