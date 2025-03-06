遠通電收推旅日優惠　「eTag停車扣繳」用戶回饋25%

▲遠通電收推旅日優惠，eTag停車扣繳會員可回饋25%。（圖／遠通電收提供）

記者李姿慧／台北報導

日本為台灣人最愛旅遊國家，瞄準櫻花季和大阪萬博登場，旅日人潮可能再創高峰，遠通電收攜手子公司遠創智慧推出全新「旅日必備」優惠，出國也能用uTagGo App享消費與海外自駕優惠，會員最高回饋25%。

根據交通部觀光署統計，2024年台灣赴日旅遊人數已突破600萬，印證日本為台灣旅遊首選。隨著櫻花季與大阪萬博即將登場，旅日人潮可望再創高峰，遠通電收推出「旅日必備」優惠，幫助旅客在日本購物與租車享更多折扣。

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遠通電收延伸事業處協理許耀勳今(6)日表示，uTagGo會員綁定「eTag自動儲值」和「eTag停車扣繳」服務，在BicCamera消費1萬日圓可享最高25%回饋，在全日本最大租車平台TOCOO! 也有現折8%的獨家優惠。

許耀勳進一步說明，綁定「eTag停車扣繳」服務之uTagGo App會員，於BicCamera購買家電結帳1萬日圓以上，使用App「旅日必備」專區條碼，除可享最高17%優惠，包括10%免稅和7%折扣，遠通再加碼，持領收證發票至App「旅日必備」專區登錄，可再獲200元「減碳車幣」獨家優惠，合計最高回饋25%，「減碳車幣」1元等於新台幣1元，可折抵國道通行費或停車費。

▲遠通電收推旅日優惠。（圖／遠通電收提供）

此外，赴日旅遊自駕風氣盛行，uTagGo會員於每日可提供約10萬輛租車庫存的日本最大租車平台TOCOO!，結帳時輸入專屬折扣碼 「UTAGGO」，即可享TOYOTA、NIPPON、Budget、Orix、NISSAN、Honda等多家熱門日本租車公司現折8%優惠，可合併早鳥優惠15%，享高達23%折扣，且名額無上限。

許耀勳指出，疫後數位服務需求激增，遠通電收與遠創智慧從零接觸的「eTag停車扣繳」服務出發，目前停車會員已達180萬，合作停車場更於今年2月正式突破2,300場，並可自動代扣全台路邊停車費。