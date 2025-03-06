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歡喜迎百場！　台南市教育局攜手府城木偶劇團守護學童身心健康

▲台南市教育局與府城木偶劇團攜手合作辦理「健康促進校園巡迴宣導活動」，6日在新泰國小進行第100場演出並辦理百場紀念記者會及闖關活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局與府城木偶劇團攜手合作辦理「健康促進校園巡迴宣導活動」，6日在新泰國小進行第100場演出並辦理百場紀念記者會及闖關活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局與府城木偶劇團攜手合作辦理「健康促進校園巡迴宣導活動」，自2021年起推動迄今已邁入第5年，6日在新泰國小進行第100場演出並辦理百場紀念記者會及闖關活動，原以視力保健為主，今年更擴大加入藥物濫用防治宣導，共同守護學童身心健康。

市長黃偉哲、教育局長鄭新輝也到場感謝府城木偶劇團王盈智團長捐贈戲偶6尊，肯定本活動是民間團體與政府單位相互合作的最佳典範，並為新版巡迴宣導劇啟動敲鑼儀式，期許再辦下個百場，持續守護學童的身心健康。

台南市長黃偉哲表示，健康是一輩子要努力的事，視力保健關乎國本，台南市歷年來在視力保健的重要數據皆優於全國，此外在強化藥物濫用防制成效也相當亮眼，已連續4年榮獲地方政府辦理健康促進特優及卓越獎，也榮獲2023年度「防制學生藥物濫用」績優行政單位獎等殊榮。

▲台南市教育局與府城木偶劇團攜手合作辦理「健康促進校園巡迴宣導活動」，6日在新泰國小進行第100場演出並辦理百場紀念記者會及闖關活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，健康來自有良好生活習慣並從小建立正確的健康觀念。隨著科技進步3C產品盛行，學齡階段學童很容易發生眼睛有關的疾病；此外也容易受同儕引誘或威脅食用變裝成糖果或咖啡型態的毒品。南市教育局在學校親師共同努力下，學童視力健康數據維持穩定表現，2023學年度國中小裸視視力不良率與視力不良就醫率皆優於全國平均值。在藥物濫用防制方面，透過校園反毒師資培訓，強化反毒知能宣導、提供各種宣導影片與學校擬真毒品教具，自2021年起全面推動「入校入班」反毒宣導，執行比率達100％。

鄭新輝局長進一步表示，透過生動活潑的木偶劇團演出，能吸引學生的注意力並達成宣傳效果。府城木偶劇團以傳統藝術偶戲表演方式，結合民俗信仰題材，透過耳熟能詳的故事與人物(媽祖娘娘、千里眼、順風耳、齊天大聖、囡仔仙)為主角，劇中融入視力保健觀念及「變裝毒品」辨識與勇於拒絕毒品誘惑等橋段，讓學童在輕鬆愉快的氣氛下，習得正確的健康知識與反毒觀念。

▲台南市教育局與府城木偶劇團攜手合作辦理「健康促進校園巡迴宣導活動」，6日在新泰國小進行第100場演出並辦理百場紀念記者會及闖關活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

當天活動現場另設有展示區及闖關區，展示區有歷年來走訪各校視力保健宣導的足跡；闖關區邀請2024學年度視力保健中心學校新進國小、衛生局國民健康科、教育局學輔校安科、台南市驗光師公會、府城木偶劇團及台南市學生校外生活輔導會等，共同設計身心健康相關的闖關活動；另外因應本次活動，特別設計製作媽祖娘娘、千里眼、順風耳等小型公仔紀念小物，獎勵闖關完成的學童。

▲台南市教育局與府城木偶劇團攜手合作辦理「健康促進校園巡迴宣導活動」，6日在新泰國小進行第100場演出並辦理百場紀念記者會及闖關活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局進一步說明，「健康促進校園巡迴宣導活動」自2021年起連續5年，已走過37區100校，受益人次超過兩萬人，所到之處皆獲師生熱烈的迴響，未來將延伸至家庭、社區，並擴大藥物濫用防制宣導，持續關心學童視力保健，也讓學童遠離毒品的誘惑與威脅，共同創造身心健康的幸福城市。

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