台南2人「意識不清胡言亂語」以為中風　竟是摘毒野菜煮蛋花湯中毒

▲台南有一對夫妻摘野生植物煮蛋花湯，食用後雙雙中毒。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南有2名同住者自行摘了野生植物當野菜，煮了蛋花湯食用，沒想到下肚才半小時，其中一人出現意識言語紊亂，另一人以為對方中風，立即通報救護車，在送醫途中，兩人都出現相同症狀，衛生局調查後研判，倆應該都是食物中毒，幸好經救治後都已恢復正常。

台南市政府衛生局近日獲報，有民眾誤採食有毒植物幼苗當野菜食用，導致食品中毒案件。據了解，2人摘了有毒植物幼苗當野菜，煮成蛋花湯食用，食用後約30分鐘，其中一人出現意識言語紊亂，對方以為他突發性中風，緊急通報救護車就醫，然而在陪同救護車送往醫院救治途中，自己也出現意識言語紊亂。

因2人同時中風可能性不高，初步研判2人食用的午餐包含粽子及野菜湯可能有問題，在剩餘的野菜湯中也疑似發現有毒植物，經請當地鄰長查看住處附近有毒植物嫩葉有摘拾痕跡，研判2人誤食食品中毒。當日兩人轉診台南市醫學中心救治，施予拮抗劑後，共食的第2位民眾恢復正常，狀況穩定，已於就醫隔日出院，第1位發病民眾也已清醒，狀況穩定後已出院返家。

▲鄰長到現場拍攝誤食植物。（圖／記者林東良翻攝）

台南市衛生局呼籲，不清楚食材的來源切勿食用，常見的有民眾誤食大花曼陀羅、姑婆芋、綠褶菇等，造成食物中毒，而中毒民眾吃剩的野菜湯也已採檢，送食品藥物管理署檢驗，為案情做進一步的釐清。

▲常見有毒植物姑婆芋（圖／記者林東良翻攝）

▲常見有毒植物大花曼陀羅（圖／記者林東良翻攝）

▲常見有毒植物綠褶菇（圖／記者林東良翻攝）