外送平台3筆滿299抽職棒開幕戰門票　大巨蛋周邊餐飲享79折優惠

▲foodpanda送職棒開幕戰門票，3筆滿299元訂單即可參加抽獎。（圖／foodpanda提供）

記者黃士原／台北報導

今年職棒開幕賽將於3月29日開打，foodpanda響應支持棒球，即日起至3月16日，pandapro用戶只需完成3筆滿299元的美食外送訂單，即可參加抽獎，有機會前進大巨蛋觀看職棒開幕戰。

「foodpanda送～你進大巨蛋看職棒開幕戰！」的開幕戰門票集點卡任務，即日起至3月16日，只要pandapro用戶完成3筆滿299元的美食外送訂單，就能獲得3次抽獎機會，每多累積1張訂單，就能再增加1次抽獎機會，最高可獲得15次。

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這次職棒開幕戰門票集點卡任務的幸運得主，將在3月29日或3月30日率先進入大巨蛋開幕戰的pandapro尊榮包區，現場將送上「foodpanda X 中信兄弟美食應援餐盒」。

foodpanda看準球迷因在球場苦苦排隊等待美食而錯失精彩賽事的痛點，攜手人氣球隊中信兄弟及大巨蛋場內與周邊餐飲品牌，升級「外帶自取」服務，推出限時最低79折優惠，凡是中信兄弟於大巨蛋進行的球賽場次，球迷都可以在foodpanda App上先預訂想吃的餐點。

▲繼光香香雞「春季激省券」限時1個月開跑 。（圖／業者提供）

此外，連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」祭出最新「春季激省券」，多款人氣炸物、組合套餐下殺最低5折起，像是有甜心地瓜球加購價只要19元、甜甜圈買一送一等，3月3日起限時1個月開跑。