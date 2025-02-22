他用1惡劣方式「外送餐點免費吃」實測過關　網罵爆：乞丐耶

▲很多人會透過foodpanda訂外送。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人訂外送時，會碰到餐點有誤、有漏的狀況，但如果明明沒錯，卻亂回報，實在不妥當。YouTuber「RJ廉傑克曼」（阿傑）就在臉書轉貼一則文章，直言「叫foodpanda告」，要大家不要仿效。貼文曝光後，底下網友也直搖頭。

從「RJ廉傑克曼」貼出的照片可見，有網友在Threads上分享「一種針對熊貓外送的新招」，首先是盡量點「滷味」、「鹽酥雞」等有十幾、二十種選項的餐點；接著收到餐點，就拍照並回報錯誤訂單；最後在回報客服時，聲稱很多餐點都不是自己點的，「因為很多、很雜，其實也看不出來到底點了什麼」。

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文章接著寫道，他已經測試過這個方式，是可以「拿到免費退餐」的，但就是「抱歉了這些店家」。

對此，阿傑就在臉書上直呼，「叫foodpanda告」，看到這個文章，實在讓他直搖頭，請大家不要仿效，這也是人家的辛苦錢。

貼文底下，也有其他網友回應，「這算詐騙了吧」、「熊貓後台資料一拉出來就知道問題了、馬上開告，真的不要以為人家熊貓是白痴欸」、「乞丐耶，這點錢也要在那邊省」、「這不用遮起來了吧，有夠垃圾」、「壓榨辛苦人」、「這種早晚會有報應的」、「沒錢就不要學人家吃」、「有夠可悲」。