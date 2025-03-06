建材及人工成本高漲屢致流標　草屯國小幼兒園舍斥5700萬元終動土

▲斥資近5700萬元的草屯國小幼兒園舍新建動土。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投百年老校草屯國小附設幼兒園，因入學名額年年供不應求，縣政府從111年起向中央爭取經費新建幼兒園專屬校舍，卻因建材及人工成本不斷提高，導致工程多次流標，經追加總經費至5700萬元，才終於成功決標發包。

南投縣草屯國小附設幼兒園6日上午舉辦新建幼兒園園舍動土典禮，縣長許淑華偕立委馬文君、游顥、縣議員唐曉棻等眾多來賓，依序焚香祈福、執鏟動土，儀式簡單隆重。

許淑華指出，草屯國小擁有125年悠久歷史，因位處鬧區交通便捷，附設幼兒園不論3到5歲的混齡班或是2歲專班，都是很多家長的優先選擇；縣府在2年爭取到總經費約在4000萬元，但直到先前透過馬文君協助向教育部國教署擴大爭取到3800多萬元補助經費，再加上縣府自籌款增加到1800多萬元，才終於促成這項地方殷盼的重要建設工程。

縣府教育處表示，草屯國小附設幼兒園於民國72年設立，迄今已招生42年，一直運用既有國小舊校舍作為幼兒園使用，目前招收3至5歲幼兒2班及2歲專班共59人，園舍新建工程工期420天，建成後將招收2歲專班2班計32人， 3至5歲混齡班2班計48人，共計4班招收80人，以滿足社區家長對幼兒教育的需求。

縣府教育處指出，全縣已有109所公立幼兒園及5家非營利幼兒園，約有4000餘名幼兒進入公共化幼兒園就讀，另從112學年度開始即調降幼兒園師生比，從原本1：15降為1：12，以提昇幼兒教育及照顧品質，未來將持續盤點各鄉鎮公共化教保服務供需情形，及學校餘裕教室活化利用作為托育服務，提供更平價、優質及普及的公共化教保服務，以減輕家長的經濟負擔。