2童為了水吵架！幼兒園主任動私刑「櫃門夾小手」　火速停聘

▲台中烏日區驚爆幼兒園主任動用私刑，竟用「櫃門夾小手」方式處罰幼童。（示意圖，與當事人無關／取自免費圖庫pixabay）



記者游瓊華／台中報導

台中驚爆幼兒園主任動私刑案！台中市烏日區一家公立幼兒園主任遭通報對幼童施虐等相關情事，該名主任為處理2名小朋友糾紛，竟用櫥櫃門夾小朋友的手；教育局2月18日接獲陳情，隨即展開調查，2月24日函請學校將該師停聘，正加速調查中，另外，該師也被檢舉涉嫌侵占公款，相關事證將移請地檢署查辦。

教育局表示，學校2月17日檢視班級監視器發現，該師因兩位幼生排隊拿杯子喝水時起爭執，疑似將其中1名幼生的手放入水杯櫃門邊，再將櫃門關上，造成幼生手部挫傷，教育局已派員調查並由學校召開教師評審委員會審議將該師停聘靜候調查。

此外，該師原擔任幼兒園主任，教育局調查過程中發現尚疑似有教學不力或不能勝任工作等情事，已督促學校召開校事會議審議，經會議決議組成調查小組調查中。

另該師遭檢舉疑似在延長照顧費用收費及午餐退費上有疑義，教育局已派員調查，相關事證將移請地檢署查辦。

教育局強調，絕不容許幼兒園教保服務人員對幼生不當對待之行為，將持續稽查督導各教育單位，若查獲不法，必嚴懲不貸。