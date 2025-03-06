門夾童手！私刑幼兒園主任是累犯　黑歷史曝：曾拖孩子去撞牆

▲昔日把孩子拖出教室撞牆，台中私刑幼兒園主任驚爆是虐童累犯，曾經把孩子拖出教室撞牆。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市烏日區一名公立幼兒園驚爆虐童！一名女童上學期間不停哭泣，學校發現孩子手指頭紅腫，進一步調查，才從監視器畫面赫然發現，郭姓主任竟用櫥櫃門夾小女童的手，甚至讓女童坐下後，連續故意掀倒椅子，讓女童跌倒；現在又傳出該名主任是累犯，過往任職另所公立幼兒園園長時，也曾動手虐童甚至毆打老師被調職，如今又再犯，甚至還涉嫌侵占公款，讓家長砲轟實在太離譜。

台中市議員蕭隆澤表示，女童遭郭女施虐3天，包括叫女童坐在椅子上後，卻二度翻倒女童椅子，故意讓女童摔在地上；最令人氣憤的是，女童與同學為喝水起爭執，郭女竟以櫥櫃門夾女童的手加以懲罰。蕭隆澤砲轟，女童來自單親寄養家庭，其監護人為台中市長盧秀燕，要求市府應該調查清楚。

據了解，該名教師在台中市幼兒園已經任職21年，7年前在另一所公立幼兒園擔任園長時，也發生過虐童事件。當時郭女遭家長指控，孩子只因午餐時間不聽話，竟被郭女被硬拖進辦公室撞牆，放學接小孩發現孩子手部被抓傷、額頭瘀腫，事後教育局將郭女調職並記申誡一次，該事件當時還鬧上各大媒體版面，沒想到該名主任毫無悔意，竟再度虐童。