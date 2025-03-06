手搖飲「半糖竟不是5分糖」　醫曝真相！網傻：以為1分糖很少

▲半糖實際上是七分糖。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

台人愛喝手搖飲，據統計每年喝掉破10億杯，有些人喝不慣無糖，會選擇喝半糖或是微糖，但其實這些甜度並不像字面上的「減半」那麼單純！網紅醫師蒼藍鴿指出，「半糖」實際的含糖量大約是七分糖；一分糖實際上是三分糖，含糖量比想像中高出不少。

台大醫院兒科前醫師蒼藍鴿（吳其穎）在YouTube頻道指出，手搖飲中的「半糖」，其實是口感上的甜度減半，但實際的含糖量大約是七分糖；微糖實際上是五分糖；一分糖實際上是三分糖。

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對此，蒼藍鴿直言，手搖飲即使指定甜度，含糖量還是會比想像中高出不少，體態管理者宜特別注意，當然各家飲料店含糖量略有不同。

底下網友熱議，「記得全糖是30ml，但現在都是機器按一按，所以確切是多少我就不是很清楚」、「第一次知道」、「追求體態健康就喝水就好」、「北部跟南部的微糖也不一樣喔」、「有些飲料店為了省事，三分糖跟一分糖的糖漿份量是一樣的」、「我都以為一分糖很少，那以後改喝無糖」、「珍奶都點無糖，珍珠就夠甜了，微糖對我來說都太甜了」。

其他網友也透露，「以前在茶的魔手打工過，魔手的檸檬類飲料為了壓下酸味，除了原本甜度以外還會額外加糖進去」、「清玉爆紅的檸檬也是加糖加爆，一杯就40-50ml的樣子，菜單上的幾分糖其實是體感甜度」、「要看飲料店，五X嵐就是真的減半」。

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在粉專《Dr.Le 李柏賢》根據頂級醫學期刊《BMJ》一項大型研究綜合分析指出，常喝含糖飲料恐帶來一系列健康問題，且風險隨著飲用量增加而提升。研究發現，每天多喝250毫升的含糖飲料，心臟冠狀動脈阻塞的風險會增加17%、中風風險多7%、肥胖機率提升12%；多喝一點關節也開始吃不消，痛風風險暴增35%。

李柏賢說明，含糖飲料對健康的傷害不僅是空熱量，還會影響脂肪代謝，造成內臟脂肪堆積，增加脂肪肝、糖尿病及代謝症候群的風險，「雖然這些飲食研究證據等級不是最高，但綜合分析後似乎都指向一樣的趨勢，值得參考。」

不僅如此，高糖與某些癌症也具有潛在關聯。李柏賢說，研究發現，每天多攝取25克的果糖，罹患胰臟癌風險增加22%；糖的代謝也可能與乳癌進展有關，恐使乳癌死亡率升高17%。他也補充，雖然目前關於糖和癌症的證據仍有爭議，但可以確定的是，過多糖分的確容易釀成肥胖，而肥胖本身就是多種癌症的重要風險因子。

最後，李柏賢也提醒，想要控制體重、改善腸胃健康及降低癌症風險，含糖飲料每周最多一份，約200到355毫升，減糖對於健康計劃是很不錯的第一步。