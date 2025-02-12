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諾羅來襲！單週30萬人腹瀉就診　蒼藍鴿列4點須知：沒特效藥

疾病管制署今表示，單週腹瀉門急診就診高達30萬人次，呼籲民眾注意正確洗手，以預防腸胃炎傳播。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊 

農曆春節連假期間結束後，全國腹瀉門急診就診人次呈上升趨勢，疾病管制署今（11）日表示，單週腹瀉門急診就診高達30萬人次，並分析近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，呼籲民眾應落實如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手。網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）po文列出4重點提醒大家，並強調諾羅病毒「沒有特效藥」。

疾管署今天提到，上週腹瀉門急診就診高達30萬人次，為近5年同期最高，並指近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強，潛伏期約10至50小時，呼籲民眾應落實如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染、食物澈底煮熟再食用，以預防腸胃炎傳播。

面對諾羅病毒來襲，蒼藍鴿昨（10）日於臉書po文，指近日「諾羅」不少，中標的人常見肌肉痠痛、上吐下瀉等症狀，他還列出4個重點提醒大家，通常不需使用抗生素，因為是諾羅「病毒」；通常也不需做糞便檢驗，因為沒有特效藥，驗了沒太大好處；建議多補充電解質水，避開奶製品、油炸及粗纖維等食物；通常觀察/服藥2至3天，症狀就會明顯好轉了。

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蒼藍鴿今天也po文補充表示，得了「諾羅」後，體重狂掉2至3公斤，該感到高興嗎？答案是不需要。「這種短時間內造成的體重大幅改變，說穿了只是「脫水」而已，此時去量inbody（身體組成分析儀），還會以為肌肉量大幅下降」，但等病程過去，恢復吃喝後，大部分流失的體重（水分）就又長回來了。「建議瘦身還是要靠比較正規的方式，而不是腸胃炎哦。」


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