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天氣變化心驚驚！冷熱交替心臟負擔不容忽視　醫曝護心6秘訣

▲陳偉華醫師提醒，天氣變化容易引發一系列心臟問題，民眾需採取預防措施，保障心臟健康。（圖／玉里醫院提供，下同）

陳偉華醫師提醒，天氣變化容易引發一系列心臟問題，民眾需採取預防措施，保障心臟健康。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

冬去春來，季節變換和氣溫波動時，最易產生心血管問題，特別冷暖交替。高雄醫學大學醫學博士陳偉華醫師目前任職於衛生福利部玉里醫院，作為心臟內科專家，他提醒：天氣變化容易引發一系列心臟問題，民眾需保持警惕並採取預防措施，以保障心臟健康。

玉里醫院心臟內科陳偉華醫師指出，氣溫波動和季節變換對心臟病患的健康影響顯著。寒冷天氣會導致血管收縮，血壓升高，心臟負荷加重，從而增加心臟病發作的風險。而炎熱天氣則會導致出汗增多，容易引起脫水和電解質失衡，進一步加重心臟的負擔。尤其是寒冷天氣來臨時，心絞痛發作的頻率和嚴重程度都有所增加。心絞痛是由於心肌供血不足引起的胸痛，患者會感到胸部壓迫、緊縮或疼痛，通常會在體力活動或情緒激動時加重。

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▲陳偉華醫師提醒，天氣變化容易引發一系列心臟問題，民眾需採取預防措施，保障心臟健康。（圖／玉里醫院提供，下同）

陳偉華醫師提供6項護心措施，教民衆守護心臟健康。

為預防心肌梗塞、心律不整及高血壓，玉里醫院心臟內科陳偉華醫師提供6項護心措施，以守護心臟健康：

1. 保持溫暖：寒冷天氣時，應穿著保暖衣物，尤其要注意手腳和頭部的保暖。室內也應保持適宜的溫度，避免受寒。

2. 適量運動：適量的運動有助於保持心臟健康，但需根據天氣情況適當調整運動強度。寒冷天氣時，可以選擇室內運動，如瑜伽、健身操等。

3. 合理飲食：保持均衡的飲食，攝取足夠的營養，有助於維持心臟健康。高血壓患者應控制鹽分攝取，避免過度攝取高脂肪食物。

4. 定期檢查：定期進行心臟檢查，及時了解自身健康狀況。特別是有心臟病史或高危險群的患者，應密切監測血壓、心率等指標。

5. 保持身心健康：壓力和情緒波動對心臟健康影響顯著。建議民眾保持樂觀心態，適當放鬆心情，減少壓力，避免情緒過度激動。

6. 避免快速出入溫差大環境：比如冬天泡溫泉，夏天從冷氣房走出室外等，造成不穩定溫差，溫度變化轉換快速時，易產生問題，宜保持身體溫差不宜過大。

天氣變化對心臟健康的影響不容忽視，玉里醫院提醒民眾應保持警惕，採取以上專業醫師建議的防護方式，以保障心臟健康。衛生福利部玉里醫院將繼續提供專業的醫療服務，幫助民眾應對天氣變化帶來的健康挑戰，共同維護社會的健康福祉。

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