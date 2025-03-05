明天冷氣團直衝「探13度」　雨下到周五

▲華南雲雨區移入，預計周五前將有一波一波雨勢。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

華南雲雨接力輸送水氣，明天（6日）到周五仍有一波一波雨勢移入，明天冷氣團直衝，預估影響到周日清晨，明後兩天急凍轉濕冷，周末轉乾冷，最冷時間點將出現在周五清晨，北部低溫下探13度，宛如回到冬天；下周預料還有一波冷空氣南下。

中央氣象署預報員官欣平表示，華南雲雨將影響到周五，這段時間斷斷續續有一波一波的雨勢移入，降雨空檔約半天或3小時，不過降雨強度較為緩和，中部以北、宜蘭和東部降雨明顯，中南台灣環境要轉乾要等到周末之後，降雨轉移北部、東半部，中部山區仍有零星降雨；周日轉偏東風，北部降雨縮減到大台北、基隆北海岸，東半部也容易降雨，中部以北山區也有零星降雨。

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▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，官欣平說明，今天東北季風影響，已出現降溫，明天受大陸冷氣團影響，溫度會再下降，並持續到周日清晨，周日白天氣溫回溫。

官欣平指出，冷氣團影響期間，北台灣整天偏冷，南台灣早晚涼，各地高溫約15到18度，其中北台灣15到16度，台北約16度左右，夜間清晨低溫部分，中部以北、宜蘭周四到周六低溫約13到15度，南台灣、花東低溫約15到17度，感覺像回到冬天。周日白天後顯著回溫，周六高溫約19度，周日高溫可回溫到24度。

官欣平指出，這波冷氣團最冷時間點為周五清晨，北部低溫約13度，周四和周五整天偏冷；由於3月和4月都可能有冷空氣南下，目前觀察到下周四後有下波冷空氣，預報有東北季風影響，不過程度有多冷，還要等7日內進一步觀察。