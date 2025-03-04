野生冰塊狂砸！氣象署解釋「製作流程」：3月下冰雹正常的啦

記者鄒鎮宇／綜合報導

受到鋒面影響，台灣北部3日深夜下起大雷雨，隨後又開始下冰雹。對此，中央氣象署進行科普表示，春、夏季，環境有利劇烈對流雲發展、是最容易出現冰雹的季節，「3月下冰雹〜 是正常的啦」。

氣象署4日在粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，北部地區3日深夜被雷雨轟炸，許多民眾捕獲「從天而降的野生冰塊」，這也讓大家疑惑，為何白天還那麼溫暖，晚上卻下冰雹，但這並非天有異象。

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▲台中谷關山區4日下午下起冰雹，當中還有不少宛如雞蛋般大小。（圖／記者李陳信得攝）



氣象署指出，冰雹是一種「固態降水」，來自發展旺盛的對流，所以季節逐漸回暖後，大環境開始適合劇烈對流發展，而有機會產生冰雹，與天氣冷而產生的雪完全不同，「因此，冰雹多出現在春、夏季對流發展相當旺盛時，也常伴隨大雷雨一起發生」。

氣象署說明，高空中有條看不到的「0°C線」，0°線以上的高空，溫度低於冰點，有利結冰；反之，0°線以下，溫度高於冰點，冰會融化，而冰雹產生有以下4個步驟：

一、當積雨雲裡的冰晶，處於高空 (溫度低於0°C)時，會吸附身邊的過冷水而結冰變大、變重，然後往下掉。

二、冰晶落到低處 (溫度高於0°C)，表面冰層融化、吸附雲裡小水滴，繼續長大。

三、積雨雲裡「強盛上升氣流」推升冰晶、再度飛進高空 (溫度低於0°C)，​原融化的表層再次凝固成冰，並繼續吸附過冷水。重複一、二過程，冰晶就會逐漸變成冰塊，越長越大。

四、直到這顆冰太重，上升氣流的浮力再也托不住、便開始往地面落下，落下的過程，冰的表層通常會逐漸融化，但若落地時，冰塊還沒融化光，那就會變成天降奇「冰」－冰雹。

氣象署提醒，大家看到冰雹會很興奮，但被砸到時可能會痛、甚至受傷，且冰雹可能會砸壞車體、玻璃、農作物等，再加上冰雹發生常同時伴隨閃電雷擊，因此遇到冰雹時別只顧著拍照錄影傳社群，記得要盡快找尋安全可躲避的地方保護自己。

▼氣象署解釋「冰雹的製作流程」。（圖／中央氣象署）

