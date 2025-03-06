今晚到明晨最冷探10度　下周暖如夏天迎「暴力溫差」

▲冷氣團南下，加上華南水氣影響，今明兩天濕冷。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(6日)冷氣團南下，預估影響到周六，今晚到明晨是最冷時刻，局部低溫下探10度，加上華南水氣移入，各地容易降雨，中部以北3500公尺以上高山有降雪機會，周日冷空氣減弱，下周一到下周三回暖，中南部高溫上看30度，一周內將歷經冬天和夏天，下周四可能又有鋒面影響。

中央氣象署預報中心科長林伯東表示，今天到周六都受到冷氣團影響，周日後冷空氣減弱，下周一到下周三溫度回暖，這一周主要是先冷再逐漸回暖的過程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

華南水氣持續移入，林伯東表示，目前降雨集中在中部以北、宜蘭、花蓮，華南雲雨影響，今天各地容易降雨，其中基隆北海岸、宜蘭降雨明顯，明天華南雲雨區移出，但水氣稍偏多，西半部仍有零星降雨，不過相較今天有減弱趨勢，迎風面降雨也會減弱，周六以北部、東半部迎風面降雨為主；周日到下周三水氣減少，降雨偏東半部和北海岸，再慢慢轉為東南風環境，花東和零星山區會有降雨。

林伯東指出，下周為偏東南風環境，下一波鋒面系統開始逐漸建立預計落在下周一到下周三，下周四後鋒面是否影響台灣，仍待進一步觀察。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林伯東說明，未來一周將是先冷後暖的天氣型態，今天一直到周六為冷氣團影響，北部、東北部溫度低，今天晚上到明天清晨最冷，有接近14度低溫，竹苗近山區則有接近10度左右低溫，中南部、花東早晚偏涼，冷空氣一直影響到周六，周日後溫度持續上升，到下周三甚至中南部可能出現接近30度高溫。

至於降雪可能，林伯東指出，今晚到明天清晨是最冷時刻，加上水氣配合下，預計中部以北3500公尺以上高山有機會降雪。

此外，氣象署也發布陸上強風特報，林伯東表示，今天到明天持續受冷高壓影響，北部、西半部沿海、花東零星區域、恆春、澎金馬等地區，容易會有強風，澎湖甚至可能出現平均風9級強風；此外，3月10日到12日回暖，台南以北和金馬有低雲或霧影響。