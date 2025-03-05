今入夜前還有雨「下到周五」　明天降溫探10度

▲華南水氣移入，今晚到明晨各地雨勢增大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面逐漸通過，不過今天(5日)下半天到入夜還有一波華南水氣移入，各地降雨機會高，雨勢預估持續到周五，明天則有一波冷氣團南下，預計影響到周日清晨，最冷時間點為周四晚間到周五清晨，中部以北低溫探12度，離島金馬可能跌破10度，即便進入春季，下周還將有一波強冷空氣或冷氣團南襲。

中央氣象署氣象預報科長劉宇其表示，隨鋒面逐漸通過，各地出現雷雨機率降低，華南雲雨接續影響，今天到周五中部以北、東半部較濕、容易下雨，隨冷空氣南下，天氣也逐漸轉冷，北方高壓明天將帶來更多冷空氣，有機會達冷氣團等級，周四、周五是氣溫最低時間點。

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▲▼一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

目前台灣上空有一波雲系通過，劉宇其表示，今天上半天各地降雨明顯，下半天到入夜第一波水氣通過後，降雨趨緩，中部以北、東半部仍有局部短暫雨，南部也有短暫雨，下波華南水氣今晚到明晨移入，雨勢逐步增大。

後續降雨型態，劉宇其說明，隨著華南雲雨區接續通過，周四、周五各地降雨機率高，中部以北、宜花降雨時間長，周六、周日清晨華南雲系離開，轉偏迎風面降雨，北部、東半部容易下雨，中部山區零星降雨，周日後天氣回穩，降雨集中在東半部和大台北，其他地區多雲小雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，劉宇其指出，今天東北季風影響下，溫度逐步下滑，周四、周五冷氣團影響，北部、中部偏冷，冷空氣最強時間落在周四晚間到周五清晨，中部以北、宜蘭下探12度到14度，南部、花東14度到16度，金馬可能出現10度或以下氣溫，偏冷天氣將持續到周六，周日後整體冷空氣減弱，各地溫度回升。

東北風影響下，沿海風浪大，劉宇其提醒，氣象署已針對部分地區發布強風特報，台南以北、台東、恆春半島沿海可能出現平均風6級或陣風8級強風，離島風勢更強勁，澎湖可能有平均風9級陣風11級強風，預計明天風勢仍強勁，沿海浪相當大。

▲強風特報。（圖／氣象署提供）

今天是24節氣的「驚蟄」，劉宇其指出，24節氣的「驚蟄」代表天氣逐步回暖，也代表對流環境容易有雷雨，代表容易開始出現雷雨型態，但還要視當下天氣而定。

由於明天仍有冷氣團報到，劉宇其表示，這波冷氣團預計影響到周日清晨，後續天氣偏溫暖，不過3月13日之後還有冷空氣影響，是否達到冷氣團等級還要觀察，但即便是3月和4月，仍可能有較強冷空氣或冷氣團影響。

▼天氣重點和提醒。（圖／氣象署提供）