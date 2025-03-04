又有「颮線」壓境！今晚防劇烈降雨、冰雹　下波降溫剩12度

▲今晚到明晨還有一波旺盛對流和劇烈降雨。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

又有「颮線」壓境，預估今天(4日)傍晚到晚間帶來旺盛對流和劇烈降雨，不排除有雷擊、冰雹和強陣風，明天東北季風和華南雲雨影響，各地有降雨機會，局部低溫掉到14度，周四冷氣團南下影響到周日清晨，局部低溫剩12度。周五和周六高山有望追雪。

鋒面過境，今天凌晨雙北出現颮線和冰雹，傍晚到晚間可能還有一波。中央氣象署預報員林定宜表示，傍晚到晚間有颮線形狀出現，可能有旺盛對流帶來劇烈降雨、雷擊、冰雹和強陣風；晚間到明天清晨鋒面逐漸通過，降雨比較明顯地區在中部以北、東北部、東部，降雨廣且有局部大雨，要留意短延時強降雨或強陣風。

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明天白天東北季風影響，華南雲雨區東移，林定宜說明，明天水氣偏多，中部以北、東北部、東部有短暫雨，其他地區為局部短暫雨，明天北部、東北部更溼涼，其他地區早晚亦涼，北部、東北部低溫14到16度，其他17到20度，北部、東北部高溫19到20度，其他地區23到25度。

▲▼一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周四冷氣團南下，林定宜指出，各地轉冷，一直到周五都是受冷氣團影響，這兩天也有華南雲雨區東移影響，天氣溼冷、降雨機率偏高，中部以北、東北部、東部降雨範圍比較廣，其他地區也有局部短暫雨。

林定宜進一步表示，周三到周五溫度都差不多，周四到周五清晨更冷一點，西半部、東北部低溫約12到14度，花東16度。

林定宜指出，周五到周六清晨中部以北3500公尺以上高山有降雪機會。周六和周日清晨轉為乾冷，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；周日白天冷氣團減弱，氣溫回升，下周一、二東半部有局部短暫雨，中部以北山區零星短暫雨。