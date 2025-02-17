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快訊／竹聯幫主治喪委員75人名單曝光！ 王金平、柯建銘列主委

▲竹聯幫幫主黃少岑5日下午移靈到北市信義區慈恩園。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫幫主黃少岑移靈北市信義區慈恩園，3月6日舉辦告別式。（圖／記者張君豪翻攝，下同）
記者張君豪／台北報導

竹聯幫幫主「么么」黃少岑2月4日在台北榮總因病過世，享壽75歲，目前么么靈堂設置在台北市信義區慈恩園，並開放外界捻香，並由竹聯幫旗下所有堂口輪值護靈、家屬及該幫高層決議在3月6日舉辦告別式，日前么么的訃文已經公開，黃少岑治喪委員會名單超級顯赫，包含榮譽主任委員王金平、主任委員柯建銘、副主任則包括民進黨的段宜康、黃承國，國民黨的連勝文、洪秀柱，以及商界代表尹衍樑、辜仲諒都名列其中。

▲竹聯幫幫主黃少岑5日下午移靈到北市信義區慈恩園。（圖／記者張君豪翻攝）

治喪委員則包含前高階警官、各黨政治人物、立法委員、縣市議員，包含：丁廣鋐、刁建生、牛煦庭、王炳漢、王傑、白珮茹、朱達安、何勝豐、余文榮、余邦彥、吳俊立、吳琪銘、呂玉玲、李正林、李伯毅、李明賢、李長麟、李彥秀、李乾龍、李德維、李曉鐘、汪佳育、谷家華、林平候、林正杰、林命群、林宜瑾、林昭賢、林逢春、邱志偉、邱昌其、邱奕勝、邱若、金瑞隆、胡鴻仁、范邦宇、徐弘庭、馬述康、高人傑、張峻、張斯綱、梁懷、莊瑞雄、許淑華、陳志鴻、陳亮旭、陳鴻源、麥升陽、費鴻泰、馮寄台、黃希文、黃凱、楊仁烽、葉林傳、劉慶璋、潘一全、蔡錦賢、蔡鎮宇、蔣根煌、鄧儒宗、鄭正鈐、鄭麗文、鮑泰鈞、戴錫欽、謝立功、魏仁宇、羅昌鑑、羅智強、嚴崇瑞、蘇俊龍。

竹聯幫主黃少岑治喪委員會的委員身分均是藍綠知名政治人物和民意代表，也凸顯黃的政商關係良好、人脈廣闊。

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